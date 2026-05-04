¿Molesto? Efraín Juárez evita saludo de André Jardine tras el Clásico Capitalino

Los Clásicos no se juegan, se luchan. América y Pumas volvieron a demostrar que sus partidos son de los más pasionales del balompié nacional, y el encuentro de los Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026 no fue la excepción.

Después de un 3-3 en el Coloso de Santa Úrsula, las emociones quedaron expuestas a flor de piel, mismas que se contagiaron hasta la banca. Tras el silbatazo final de Luis Enrique Santander, André Jardine iba decidido a despedirse de Efraín Juárez, sin embargo, el estratega auriazul evitó al azulcrema.

Juárez se dirigió al terreno de juego cuando vio al brasileño, todo para platicar con sus dirigidos. El estratega americanista no le tomó mucha importancia y terminó por irse directo a los vestidores.

Lluvia de goles en el Clásico Capitalino

El primer capítulo de los Cuartos de Final dejó un vibrante empate 3-3 en el Estadio Azteca, con un América que logró reponerse de una desventaja de dos goles para mantenerse con vida. Las Águilas fueron insistentes desde el inicio, pero Pumas fue más contundente en los momentos clave.

El conjunto auriazul tomó ventaja con un gol de Juninho desde fuera del área, aunque América reaccionó casi de inmediato con el empate de Isaías Violante. Antes del descanso, Uriel Antuna puso el 2-1 en una jugada polémica tras la lesión de Cristian Borja, lo que aumentó la tensión en el partido.

Juninho celebrando su gol ante el América | IMAGO7

Remontada azulcrema y todo se define en la Vuelta

En la segunda mitad, Pumas amplió su ventaja con Jordan Carrillo, aprovechando la presión del América. Sin embargo, el rumbo cambió con la intervención del VAR, que otorgó un penalti convertido por Henry Martín, quien rompió una larga sequía goleadora.

Minutos después, otro penal a favor de los azulcremas permitió a Alejandro Zendejas firmar el empate definitivo. Aunque Pumas dominó gran parte del encuentro, la reacción del América dejó abierta la eliminatoria, que se definirá en Ciudad Universitaria, donde los auriazules avanzan con cualquier empate en el global.