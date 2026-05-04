¡El bicampeón contra las cuerdas! Pachuca vence a Toluca en la Ida de los Cuartos de Final

Peligra el bicampeón. Con un golazo de Enner Valencia, Toluca cayó 1-0 ante Pachuca en el Nemesio Diez y ahora está obligado a ganar por dos goles en la Bella Airosa si quiere mantener vivo el sueño del tricampeonato.

El encuentro inició con unos Diablos dominando la posesión y generando las primeras aproximaciones. La más clara llegó con un disparo débil de Jesús Angulo que Carlos Moreno controló sin complicaciones.

Valencia festejando con Idrissi | MexSport

El Diablo no anduvo suelto

Minutos después, el “Infierno” se congeló con una obra de arte de Enner Valencia: el ecuatoriano aprovechó un rebote fuera del área, se perfiló y, con un derechazo colocado, la puso en el ángulo para el 1-0.

El impacto fue evidente. Toluca perdió claridad, abusó del pelotazo largo y la desesperación comenzó a notarse en la cancha, situación que no pasó desapercibida para Antonio Mohamed, quien reclamaba constantemente a Diego Barbosa y Pavel Pérez por la falta de orden.

Víctor Guzmán y Diego Barbosa peleando el balón en el partido de Ida | MexSport

En el arranque del complemento, al 48’, Pachuca parecía ampliar la ventaja con un cabezazo de Sergio Barreto, pero el árbitro Fernando Hernández anuló la acción por una falta ofensiva al momento del salto.

Toluca no tuvo los argumentos suficientes, todo se define en la Vuelta

Buscando reaccionar, Mohamed movió el banquillo al 60’, dando ingreso a Paulinho, Nicolás Castro y Santiago Simón. Apenas un par de minutos después, el delantero portugués estuvo cerca de aprovechar un error de Moreno, quien dejó el balón a dos tiempos; Paulinho intentó robarle la pelota y pidió penal, pero el silbante no señaló infracción.

La ilusión escarlata llegó al 84’, cuando Santiago Simón mandó el balón al fondo de las redes, desatando la locura en el Nemesio Diez. Sin embargo, la alegría duró poco: un fuera de lugar previo de Paulinho invalidó el empate y apagó el grito de gol en el estadio.

Esteban Solari le da la ventaja en la Ida a los Tuzos | MexSport