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Futbol

“¡Ah nooo, para!”: Damián Álvarez lanza crítica por penales a favor del América

Damián Álvarez festeja su gol contra Toluca | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:21 - 03 mayo 2026
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El exjugador reaccionó con ironía en redes tras las decisiones arbitrales en el América contra Pumas

La polémica arbitral del Clásico Capitalino sigue encendiendo el debate, y ahora fue Damián Álvarez quien se sumó a la conversación. El exfutbolista no se guardó nada y lanzó un comentario irónico sobre los penales señalados a favor del América.

La crítica en redes sociales

A través de sus redes, Damián Álvarez dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral:

No vaya ser cosa que quieran cobrar penales a favor del Ame…. ah noooo paraaa!!!

El comentario hace referencia directa a las decisiones arbitrales que beneficiaron al América durante el partido ante Pumas, particularmente en jugadas que han sido muy cuestionadas por aficionados y analistas.

Las palabras del exjugador llegan en medio de una ola de críticas hacia el arbitraje, encabezado por Luis Enrique Santander, quien marcó acciones clave en el desarrollo del encuentro.

La polémica por los penales a favor del América continúa creciendo, y voces como la de Damián Álvarez reflejan el sentir de una parte de la afición.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

Debate que sigue encendido

El Clásico Capitalino no solo dejó goles y emociones, sino también un fuerte debate sobre el arbitraje en la Liga MX.

Mientras algunos defienden las decisiones tomadas en el campo, otros consideran que influyeron directamente en el resultado, manteniendo la conversación viva de cara al partido de vuelta.

Contacto de Veiga sobre Bennevendo | Captura de pantalla
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