Abelito inicia su primer protagónico en Televisa con serie “De la Guarda” y arranca grabaciones

El actor conocido como Abelito dio un paso importante en su carrera al iniciar las grabaciones de su primer protagónico en televisión con la serie “De la Guarda”, producción que ya se encuentra en marcha en los estudios de Televisa.

El arranque oficial del proyecto se llevó a cabo con una misa en el Foro 9 de Televisa, donde parte del elenco y el equipo de producción se reunieron para dar inicio formal a esta nueva apuesta televisiva. Este tipo de ceremonias es una tradición dentro de la industria para desear éxito a las producciones.

Entre los actores que forman parte del elenco destacan nombres reconocidos como Raquel Bigorra, Ricardo Margaleff, Maribel Guardia y Rodrigo Murray, quienes acompañarán a Abelito en esta historia que marca un momento clave en su trayectoria.

Abelito inicia su primer protagónico en televisión con la serie “De la Guarda” en Televisa.7 Georgina Sánchez

¿Quién es Abelito y por qué este proyecto marca un antes y un después?

Para Abelito, este proyecto representa su consolidación en la televisión, ya que se trata de su primer papel protagónico, luego de una carrera que comenzó de manera muy distinta. Antes de llegar a los foros, el actor tuvo sus inicios como payasito, etapa que le permitió desarrollar habilidades escénicas y conectar con el público.

Esa experiencia ha sido clave para su crecimiento, ya que, de acuerdo con la producción, cuenta con un gran talento que ahora podrá mostrar en un formato más amplio y con mayor proyección dentro de la industria del entretenimiento.

Las grabaciones comenzaron a finales de abril de 2026 con gran expectativa./ Georgina Sánchez

Así arrancaron las grabaciones de la serie en Televisa

Las grabaciones de “De la Guarda” comenzaron a finales de abril de 2026, y desde entonces el equipo ha trabajado en el desarrollo de esta historia que promete combinar emoción y entretenimiento.

La productora del proyecto se ha mostrado satisfecha con el desempeño de Abelito en esta nueva etapa, destacando su disciplina y evolución artística. El respaldo del elenco y la experiencia de los actores que lo acompañan también han sido fundamentales en el inicio del rodaje.

El ambiente en el Foro 9 ha sido de entusiasmo, con un equipo comprometido en sacar adelante la producción. La presencia de figuras consolidadas en la televisión mexicana aporta solidez al proyecto y genera expectativas entre el público.