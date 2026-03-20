PUMA lanza nuevas armaduras de Portugal, Marruecos y 9 selecciones nacionales más

Domino Square, Brooklyn, se convirtió en el epicentro del futbol mundial con la presentación de PUMA de las nuevas equipaciones de 11 selecciones nacionales, como son: Portugal, Ghana, Marruecos, Nueva Zelanda, Paraguay, Egipto, Senegal, Austria, Suiza, República Checa y Costa de Marfil.

El evento transformó las calles neoyorquinas en una celebración que fusionó futbol, música y la cultura urbana a solo unos kilómetros del MetLife Stadium, en donde se jugará la Final de la próxima Copa del Mundo.

La colección une a cuatro continentes bajo una propuesta que fusiona la excelencia técnica con la identidad cultural. El evento contó con la presencia de leyendas como Ricardo Quaresma y Asamoah Gyan, quienes atestiguaron cómo las nuevas equipaciones cobraron vida en un torneo 4v4 disputado por jugadores de las comunidades locales de Nueva York.

Trofeo del Mundial | MEXSPORT

La armadura tecnológica

​El desafío de enfrentar una competencia con climas tan variables y exigentes requiere ingeniería de precisión. En entrevista con RÉCORD, Alonso Sánchez, Head of Product Line Management de PUMA, detalló la ciencia aplicada en estas prendas.

"Para nosotros es un proceso grande en la selección de los materiales. Hoy en día estamos trabajando con una tecnología que llamamos Ultraweave, y a esa tela le incluimos un acabado que se llama Thermo Adapt"

​Esta innovación es clave para la termorregulación en el campo, ​"Ayuda a regular la temperatura en el cuerpo, exactamente con estos climas altos que van a pasar ahora en junio; es para ayudar al jugador a que se mantenga en la mejor temperatura durante todo el juego".

Presentaron los jerseys en un evento único | BFA

El impacto de un lanzamiento global

Para Maria Valdes, Chief Product Officer de PUMA, este mundial representa una oportunidad histórica, especialmente con la incorporación de Portugal y el gran momento de sus socios africanos.

"La verdad es que estamos muy contentos con Portugal. Esperamos que este verano tengamos la gran posibilidad de coronarnos campeones del Mundo, o si no con Portugal con cualquier otra de las federaciones que tenemos", comentó Valdes.

Pumas busca salir campeona del mundo con Portugal | BFA

​Sobre el peso de las naciones africanas en el torneo, Valdes se mostró optimista, "En este mundial en particular tenemos gran representación africana. Esperamos que puedan dar una gran sorpresa; vienen jugando muy bien en los últimos torneos".

​Con 10 equipos clasificados para el Mundial, PUMA vestirá a casi una cuarta parte de las naciones en la competencia.

Puma cuenta con amplia representación en equipos africanos | BFA

​El futbol donde realmente empezó

Más allá de los números y las fibras tecnológicas, el evento en Brooklyn buscó conectar con la esencia del deporte. Maria Valdes subrayó por qué eligieron las calles de Nueva York sobre un escenario corporativo:

​"El futbol no empezó en los grandes estadios, en los grandes escenarios... empezó en la calle, en las canchas. Para nosotros era importante reflejar eso de la forma más auténtica en una de las sedes donde va a ser el mundial".

​La colección completa de las selecciones nacionales de PUMA estará disponible para el público a partir del 24 de marzo.