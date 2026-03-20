¡Escalofriante lesión en Brasil! Marlon sufrió una brutal fractura

El futbol brasileño vivió uno de sus momentos más impactantes de la temporada durante el partido de liga entre Gremio y Vitoria, luego de que el lateral izquierdo Marlon sufriera una lesión de extrema gravedad que dejó en shock a jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el estadio.

La jugada ocurrió en una disputa por un balón dividido, una acción común dentro del juego que terminó en una escena difícil de olvidar. En el intento por ganar la posesión, Marlon cayó sobre su propia pierna ocasionando que su tobillo girara de manera antinatural provocando una muy clara fractura.

La imagen generó una reacción inmediata de incredulidad en el terreno de juego, con futbolistas que no podían ocultar su preocupación ante la magnitud de lo ocurrido.

Maron Xavier, futbolista de Gremio, sufrió una fuerte lesión | |GROSBY

Una escena que paralizó el partido

Tras el incidente, los servicios médicos ingresaron de inmediato al campo acompañados por una ambulancia, mientras el ambiente se tornaba tenso y silencioso. Varios jugadores de ambos equipos mostraron señales de angustia. El futbolista del Vitória involucrado en la acción se llevó las manos a la cabeza, visiblemente afectado por la gravedad de la lesión.

En el banquillo y dentro del campo, algunos compañeros de Marlon no pudieron contener las lágrimas al presenciar la escena. El partido quedó en segundo plano ante la prioridad de atender al jugador, quien permanecía en el césped mientras recibía asistencia médica especializada.

A pesar del dolor evidente, Marlon mostró entereza en un momento crítico. Cuando fue retirado en camilla, el estadio reaccionó con una ovación generalizada. La afición comenzó a corear su nombre en señal de apoyo, generando un momento de conexión entre el jugador y las gradas. El lateral respondió con aplausos, visiblemente conmovido, antes de ser trasladado a un hospital para una evaluación más detallada.

El tobillo de Marlon de Gremio quedó volteado de forma antinatural | GROSBY

Lesiones impactantes que marcan al futbol

La imagen de Marlon rápidamente evocó recuerdos de otras lesiones graves en la historia del fútbol. Casos como el de Manuel Pablo, quien sufrió una fractura significativa jugando para el Deportivo de La Coruña, o Francesco Totti quien sufrió una lesión muy similar a la de Marlon, fueron recordados poco tiempo después.

Este tipo de situaciones suelen generar un fuerte impacto no solo por lo visual, sino también por las consecuencias deportivas y personales para los futbolistas involucrados. La recuperación en estos casos suele ser prolongada y requiere un proceso médico y físico complejo.

Por el momento, se espera un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión de Marlon y determine el tiempo estimado de recuperación. Mientras tanto, las imágenes del momento continúan circulando y generando conversación en el entorno futbolístico internacional.