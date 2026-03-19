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Mundial 2026

¡El último baile del Príncipe! Neymar Jr. asegura que el Mundial 2026 será el último y que puede ayudar a Brasil

Neymar celebra un gol con Brasil | ESPECIAL
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:48 - 19 marzo 2026
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El brasileño aseguró que quiere llegar a la Copa del Mundo con Brasil

Neymar Jr. acaba de mandarle un mensaje a Carlo Ancelotti, actual director técnico de la Selección Brasileña, donde el Príncipe asegura que la Copa del Mundo 2026 será la última de su carrera; por eso quiere ayudar de cualquier forma posible

El brasileño también declaró que su carrera está llegando a su final; por ese motivo quiere cumplir su sueño de jugar un 5.º Mundial con la Canarinha

"Te mostraré todo"

El Santos de Brasil subió un video a su YouTube titulado “Te mostraré todo”; en el video hablan acerca de todo este tema. De partes del video se pueden rescatar fragmentos como: 

Obviamente, este es mi último Mundial. No sé si este será mi último año con la selección nacional. Mi carrera está llegando a su fin y nosotros sabemos eso

Siempre les digo a mi familia y amigos eso. Que disfruten esto tanto como puedan, que se mantengan viendo los juegos porque esto se acabará
Neymar l X:TeamNey10

“Puedo ayudar a la Selección Nacional”

En otro fragmento aseguró que puede aportar a su equipo nacional que estará en el Mundial 2026, que se jugará en un recinto especial para los brasileños: México, Estados Unidos y Canadá.

Neymar mandó un emotivo mensaje de apoyo para Rodrygo | MEXSPORT
Neymar y Rodrygo, con Brasil | MEXSPORT

Puedo ayudar a la selección nacional. Puedo ayudar en lo que sea. Conozco mis cualidades, el poder que tengo en el campo y sé que puedo aportar al equipo. "Obviamente quiero ir al Mundial, obviamente me motiva

No es la primera ni la última vez que Neymar habla sobre la posibilidad de un retiro de las canchas. En febrero pasado dijo a la prensa que podría abandonar el futbol en diciembre. Incluso previo al Mundial Qatar 2022 dijo que aquel también podría ser su última Copa del Mundo.

Neymar con Brasil en Qatar 2022 | IMAGO7
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