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Futbol Internacional

Neymar fuera de la convocatoria de Brasil: Ancelotti lo borra de cara al Mundial 2026

El exjugador del Necaxa y leyenda de la Liga MX comentó en entrevista con RÉCORD sus impresiones de cara a la justa veraniega
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:55 - 16 marzo 2026
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El máximo goleador histórico de la Verdeamarela no fue tomado en cuenta para los duelos ante Francia y Croacia

La esperanza de ver a Neymar Jr. en la próxima Copa del Mundo se ha desvanecido casi por completo. Este lunes, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó la lista oficial de convocados para la Fecha FIFA de marzo y el nombre del astro del Santos no figura entre los seleccionados, marcando lo que parece ser el punto final de su trayectoria con la Canarinha en citas mundialistas.

Neymar, jugador del Santos de Brasil | AP

NEY FUE BORRADO DE LA LISTA FINAL

A pesar de haber formado parte de la lista preliminar, el estratega italiano optó por descartar al atacante para los duelos de este mes ante Francia y Croacia. Esta decisión resulta lapidaria, considerando que marzo representa la última ventana de pruebas real antes del certamen máximo. Si bien existe una Fecha FIFA programada para inicios de junio, el protocolo habitual dicta que dicha convocatoria se reserva exclusivamente para los 26 jugadores que viajarán al Mundial.

DECISIÓN TÉCNICA DE ANCELOTTI

La ausencia de Neymar ha generado sorpresa debido a la vigencia del jugador. Aunque se reportó una ligera fatiga muscular la semana pasada, los hechos en el campo contradicen cualquier motivo de salud: apenas ayer, 15 de marzo, Ney disputó los 90 minutos con el Santos en el Clásico Alvinegro ante Corinthians, donde además registró una asistencia.

Todo indica que la determinación de 'Carletto' responde a una decisión técnica y a un cambio de ciclo generacional, priorizando figuras que militan en el fútbol europeo y jóvenes promesas en ascenso.

Ancelotti, DT de Brasil | AFP

CONVOCATORIA DE BRASIL PARA FECHA FIFA DE MARZO

Ancelotti ha conformado un bloque sólido con fuerte presencia de la Premier League y el fútbol saudí. A continuación, los elegidos para representar a la Scratch:

Posición

Jugadores

Porteros

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Delanteros

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)

Convocatoria de Brasil |

Con esta lista, Brasil encarará sus últimos compromisos de preparación con la mira puesta en el trofeo, mientras que Neymar, el máximo goleador histórico de la selección, parece quedar fuera del capítulo final de su historia con la verdeamarela.

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