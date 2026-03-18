"Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil

Frustración y decepción. Esas emociones mostró Neymar, luego quedar fuera de la última convocatoria de la Selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti. El jugador del Santos esperaba su regreso a la 'Canarinha' después de casi tres años de ausencia, pero el técnico italiano consideró que aún no ha alcanzado su mejor nivel.

La lista de convocados para los próximos amistosos contra Croacia y Francia fue anunciada esta semana, y la ausencia del '10' fue la noticia más destacada. La reacción de Neymar no se hizo esperar. En un vídeo que circula en redes sociales, se puede ver al futbolista en el vestuario del Santos, recibiendo un masaje mientras escuchaba en directo la rueda de prensa de Ancelotti.

Así fue la reacción de Neymar al quedar fuera de la convocatoria de Brasil

Al percatarse de que su nombre no figuraba entre los elegidos, el delantero exclamó con sorpresa: "Eh, Ancelotti, ¿y yo?". Posteriormente el jugador profundizó en sus sentimients. "Estoy triste, obviamente. Es lo que dije ayer, siempre apoyaré al equipo nacional. Todo está bien, es tiempo de seguir trabajando, seguir mejorando en todo, para si hay una oportunidad, estar preparado", señaló.

Neymar llorando, 2025 | AP

En un evento de la Kings League, Neymar reiteró su postura y su compromiso con la Verdeamarela. "Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero el foco sigue puesto en el día a día, en cada entrenamiento y en cada partido para conseguir nuestro objetivo. Aún falta la convocatoria final, pero el sueño continúa. Estamos juntos en esto", declaró.

A reação do Neymar em não ter sido convocado para seleção brasileira mais uma vez.



Pior que ele sentiu muito, deu pra perceber…



pic.twitter.com/j08eFqoPZ1 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) March 18, 2026

El jugador reiteró su compromiso incondicional con la selección, incluso antes de conocer la decisión final del seleccionador. "Esté o no, siempre animaré a Brasil", afirmó tras el clásico del Campeonato Brasileño entre Santos y Corinthians.

Ancelotti, DT de Brasil | AFP

¿Cuándo fue el último partido de Neymar con la Selección de Brasil?

Desde el 18 de octubre de 2023, en la cuarta jornada de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial, Neymar no ha jugado con su selección. En aquella derrota 2-0 contra la Selección de Uruguay, comenzó como titular pero salió de cambio al final del primer tiempo por una rotura de ligamentos; Richarlison fue el encargado de reemplazarlo en el compromiso celebrado en el Estadio Centenario.

Neymar en Qatar 2022 | IMAGO7

Desde entonces, entre amistosos, eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2024, Brasil ha disputado 26 partidos sin 'Ney', quien a nivel de clubes se ha perdido 91 compromisos en ese periodo de tiempo. Ahora, con el inicio del Mundial 2026 tan cerca y tras quedar fuera del llamado para los amistosos de marzo, parece que las oportunidades se acaban para el atacante de 34 años.