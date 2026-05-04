Boca juniors en alarma por toque de queda en Ecuador previo a duelo ante Barcelona de Guayaquil

Boca Juniors en alerta por el toque de queda que se ha desatado en Ecuador previo al enfrentamiento que sostendrán ante Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, todo esto luego de las medidas gubernamentarias para combatir el crimen organizado.

¿Qué está pasando?

Al menos nueve de las 24 provincias de Ecuador entrarán en toque de queda nocturno a partir del domingo, día de la Santa Cruz, como parte de una estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado y disminuir los índices de violencia, en medio de críticas de organismos de defensa de los derechos humanos.

La medida, que estará vigente del 3 al 18 de mayo, restringe el derecho al libre tránsito desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, horario en el que se cometen la mayoría de los hechos violentos, de acuerdo con indicadores oficiales.

Boca Juniors en juego en Brasil l AP

La disposición aplica para las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas; las regiones serranas de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha —a la que pertenece la capital Quito—; y la provincia amazónica de Sucumbíos.

Por lo que, se puede considerar que jugadores se queden media hora después haber concluido el partido de este 5 de mayo, los hinchas del conjunto Xeneize deberán retornar directamente a sus respectivos hospedajes. Hasta el momento no hay posturas oficiales de los equipos y Conmebol.

Estadio del Barcelona de Guayaquil | ESPECIAL

Toque de queda causa modificaciones en Ecuador

El toque de queda obligó a modificar horarios de escuelas, colegios, universidades, sistemas de transporte y servicios sanitarios. Esta es la segunda ocasión que el gobierno dicta un toque de queda , aunque la primera vez abarcó apenas a cuatro provincias. Los resultados fueron positivos, según evaluó el gobierno en su momento.

La política de seguridad del gobierno del conservador Daniel Noboa, quien ha proyectado una imagen de “mano dura”, ha sido cuestionada por organismos de defensa de los derechos humanos, los cuales ponen en tela de duda su eficacia y advierten de posibles riesgos.

Fernando Bastias, activista y abogado del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos (CDH), aseguró el domingo a The Associated Press que la medida genera un “desplazamiento” de grupos delictivos a otros puntos del país, pero no tiene un impacto en el narcotráfico o en la reducción de índices de criminalidad.

Guayaquil sufre atentado mientras la selección de Ecuador disputa amistoso con México en Guadalajara | IMAGO7

Es “desproporcional, volátil y mediática”, reprochó, al tiempo que cuestionó la legalidad del despliegue de fuerzas militares, mientras “la situación de violencia en los barrios continúa agravándose”. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expresó recientemente su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones en medio de los reiterados estados de excepción que ha declarado el gobierno ecuatoriano desde 2024.

Ese año, Noboa decretó un estado de conflicto armado interno y calificó a 22 bandas criminales como “objetivo militar”. Desde entonces, ha dictado reiterados estados de excepción. Ecuador se ha convertido, según las autoridades, en un centro logístico donde se acopia y distribuye droga por sus puertos marítimos en el Pacífico, hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.