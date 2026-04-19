¡El Clásico es Xeneize! Boca Juniors derrota a River Plate en el Monumental

Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en una nueva edición del Superclásico del futbol argentino. El único gol del partido fue convertido por Leandro Paredes de penalti, en una jugada sancionada tras revisión del VAR sobre el final del primer tiempo.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la fricción, con pocas situaciones claras de gol y un desarrollo más enfocado en la disputa táctica que en el juego fluido. Con este resultado, el equipo Xeneize cortó el invicto de River y aseguró su clasificación a los Octavos de Final del torneo.

River Plate vs Boca Juniors | AP

El penalti de Paredes definió un partido cerrado

La jugada decisiva llegó en el cierre de la primera mitad, cuando Miguel Merentiel recibió un pase filtrado de Leandro Paredes y su remate fue bloqueado con la mano por Lautaro Rivero dentro del área. Tras la revisión del árbitro Darío Herrera en el VAR, se sancionó el penalti que luego el propio Paredes transformó en gol con una ejecución precisa; además de un festejo con un "topo gigio".

A partir de la ventaja, Boca optó por un planteo defensivo sólido, cerrando espacios y apostando al orden en todas sus líneas. River, por su parte, mostró dificultades para generar peligro y no logró romper el esquema defensivo del conjunto visitante.

Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors | AP

River reaccionó, pero no logró el empate

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet adelantó sus líneas y sumó más hombres en ataque en busca de la igualdad. Sin embargo, pese a la insistencia, careció de profundidad en los últimos metros y no pudo concretar las oportunidades generadas.

La polémica llegó en el tiempo adicional, cuando los jugadores de River reclamaron un penalti por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área de Boca. La jugada no fue revisada por el VAR, lo que generó protestas en el conjunto local.

El partido también tuvo como particularidad la ausencia de los arqueros titulares en ambos equipos. Leandro Brey y Santiago Beltrán, juveniles, ocuparon los arcos debido a las lesiones de Agustín Marchesin y Franco Armani, respectivamente, y cumplieron con actuaciones seguras en un contexto de alta exigencia.

Con este triunfo, Boca Juniors alcanzó los 24 puntos y se posiciona tercero en la Zona A, extendiendo su racha a 13 partidos sin derrotas. River Plate, en tanto, se mantiene segundo en la Zona B, aunque vio finalizado su invicto de nueve encuentros, en un Superclásico que volvió a confirmar la paridad y tensión histórica entre ambos equipos.