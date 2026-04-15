"Me rompí", Agustín Marchesín sale lesionado y llorando en partido de Libertadores

El guardameta argentino Agustín Marchesín encendió las alarmas durante el encuentro entre Boca Juniors y Barcelona SC, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, luego de salir lesionado al minuto 12 del primer tiempo.

El exportero del América presentó una molestia en la rodilla derecha tras una intervención en los primeros instantes del juego. De inmediato, el futbolista mostró signos de dolor intenso, por lo que fue atendido por el cuerpo médico y retirado en carrito, sin poder apoyar la pierna afectada. Durante la atención, el propio arquero expresó: “Me rompí”.

La escena generó preocupación en el cuerpo técnico y en sus compañeros, quienes rodearon al futbolista mientras abandonaba el terreno de juego. Leandro Paredes se acercó para consolarlo, mientras Marchesín se retiraba entre lágrimas de La Bombonera, en un partido en el que volvía a la titularidad tras una reciente recuperación.

Agustín Marchesín, Mundial de Clubes | MEXSPORT

Cambio obligado

Tras la salida de Marchesín, el técnico Claudio Úbeda realizó un cambio inmediato con el ingreso de Leandro Brey bajo los tres palos. El arquero lesionado había tenido participación en los primeros minutos, incluyendo una atajada a un remate de Darío Benedetto, antes de resentirse físicamente.

El equipo médico del club adelantó que se le realizarán estudios en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión. Desde el banco de suplentes se manejó la posibilidad de que se trate de un cuadro de consideración.

Marchesín había retomado actividad recientemente tras superar un desgarro en el aductor que le impidió participar en compromisos anteriores, incluyendo partidos ante Talleres y Universidad Católica. Su regreso se dio el fin de semana frente a Independiente, y este duelo representaba su segundo encuentro consecutivo.

Agustín Marchesín, Mundial de Clubes | MEXSPORT

Boca Juniors mantiene el liderato del grupo

Pese al impacto anímico que generó la salida del arquero, Boca Juniors logró imponerse en el marcador. El equipo argentino venció 3-0 a Barcelona de Ecuador en su primer partido como local en esta edición del torneo continental, resultado con el que se mantiene como líder del Grupo D con puntaje perfecto.

Los goles del encuentro fueron anotados por Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. El conjunto visitante tuvo en el arquero José Contreras a una de sus figuras, al evitar un marcador más amplio con diversas intervenciones.

El calendario del equipo xeneize contempla su siguiente compromiso en la Copa Libertadores el próximo 28 de abril frente a Cruzeiro en Brasil. Antes, deberá enfocarse en la recta final del torneo local, donde enfrentará a River Plate en el Superclásico, partido para el cual Marchesín quedó descartado tras la lesión sufrida.

Boca Juniors venció a Barcelona con anotación de Santiago Ascacíbar incluída | AP