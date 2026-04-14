Darío Benedetto, exjguador de Liga MX y Boca Juniors, con deseos de enfrentar al cuadro Xeneize

Darío Benedetto se prepara para uno de los partidos más emotivos de su carrera, cuando enfrente a Boca Juniors con el Barcelona en la CONMEBOL Libertadores. El delantero argentino regresará a La Bombonera, estadio donde vivió algunos de los mejores momentos de su trayectoria.

El ‘Pipa’ no ocultó sus sentimientos previo al encuentro y dejó claro que el cariño por el club xeneize sigue intacto. En entrevista, aseguró que se trata de una oportunidad especial que piensa disfrutar al máximo, aunque ahora defienda otros colores.

Pipa Benedetto tras anotar con el Barcelona S.C. | X:@BarcelonaSC

“Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz y lo voy a aprovechar al máximo. No festejaré si hago un gol, soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida”, declaró el atacante.

A pesar del vínculo emocional, Benedetto fue contundente al señalar que su compromiso profesional está con Barcelona. El delantero aseguró que dará todo por su equipo, aunque siempre con respeto hacia la institución que marcó su carrera.

Darío Benedetto con Boca Juniors | MEXSPORT

De la Liga MX a un reto internacional en Libertadores

Antes de consolidarse en el futbol sudamericano, Benedetto también dejó huella en la Liga MX, donde defendió las camisetas de América, Xolos de Tijuana y Querétaro, mostrando su capacidad goleadora en el futbol mexicano.

Esa experiencia le permitió dar el salto a escenarios más exigentes, convirtiéndose en un delantero reconocido en la región. Ahora, con 35 años, afronta un nuevo desafío en Ecuador y en la Copa Libertadores.

En la presente temporada, el atacante suma tres goles y una asistencia en la Liga Ecuabet, aunque todavía tiene una cuenta pendiente en el torneo continental, donde no ha logrado marcar tras cinco partidos disputados.

Darío Benedetto con Boca Juniors | MEXSPORT

Buscará su primer gol ante Boca en La Bombonera

El duelo ante Boca Juniors podría ser el escenario ideal para romper esa sequía. Benedetto apunta a ser titular en La Bombonera, un estadio que conoce perfectamente y donde buscará hacerse presente en el marcador.