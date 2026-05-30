Edson Álvarez explota contra Faitelson por revelar su posible próximo equipo

A través de un programa en MVS Deportes, el periodista David Faitelson, reveló la confrontación que tuvo con el mediocampista del Fenerbahce y de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, asegurando que el futbolista estaba molesto por hablar de él en una transmisión.

David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

¿Qué dijo Faitelson?

El periodista mexicano confesó que durante el día de medios de la Selección en California, Álvarez estaba serio con él, a tal punto de no querer verlo a los ojos, situación que detectó Faitelson de inmediato por lo que le pidió razones al jugador.

Me decía que no le gustó el comentario que hice de que había interés de los Rayados de Monterrey. Que tú digas que hay interés por un futbolista no significa nada, al contrario lo elevas”, confesó Faitelson.

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7

Faitelson también comentó que la mentalidad de Edson es digna de respetar, por eso su extrañamiento al velero con aquella actitud no tan positiva aunque sin llegar a algo más y quedando en buenos términos.

Él dice que quiere quedarse en el futbol europeo más tiempo, hay que aplaudir su tenacidad y su mentalidad. Ha pasado por malos momentos desde su lesión”, añadió David.

Edson Álvarez con México | IMAGO7

La incógnita crece en torno al futuro de Edson Álvarez

La revelación sobre un supuesto interés de Rayados no solo incomodó a Edson Álvarez, sino que también abrió el debate sobre cuál será el destino del jugador, pues declaró que su prioridad es su familia y el futuro de la misma.

Por el momento Edson está centrado en la Copa del Mundo, pues su prioridad en este verano es desempeñar un buen papel en el mediocampo de Javier Aguirre, aunado a que si lo hace bien algunos clubes del mundo podrían fijarse en él.