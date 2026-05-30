Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Edson Álvarez explota contra Faitelson por revelar su posible próximo equipo

David Faitelson y Edson Álvarez | FB:DavidFaitelson / IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:55 - 30 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El analista deportivo reveló que el mediocampista no quería ni verlo a los ojos

A través de un programa en MVS Deportes, el periodista David Faitelson, reveló la confrontación que tuvo con el mediocampista del Fenerbahce y de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, asegurando que el futbolista estaba molesto por hablar de él en una transmisión.

David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

¿Qué dijo Faitelson?

El periodista mexicano confesó que durante el día de medios de la Selección en California, Álvarez estaba serio con él, a tal punto de no querer verlo a los ojos, situación que detectó Faitelson de inmediato por lo que le pidió razones al jugador.

Me decía que no le gustó el comentario que hice de que había interés de los Rayados de Monterrey. Que tú digas que hay interés por un futbolista no significa nada, al contrario lo elevas”, confesó Faitelson.
David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7

Faitelson también comentó que la mentalidad de Edson es digna de respetar, por eso su extrañamiento al velero con aquella actitud no tan positiva aunque sin llegar a algo más y quedando en buenos términos.

Él dice que quiere quedarse en el futbol europeo más tiempo, hay que aplaudir su tenacidad y su mentalidad. Ha pasado por malos momentos desde su lesión”, añadió David.
Edson Álvarez con México | IMAGO7

La incógnita crece en torno al futuro de Edson Álvarez

La revelación sobre un supuesto interés de Rayados no solo incomodó a Edson Álvarez, sino que también abrió el debate sobre cuál será el destino del jugador, pues declaró que su prioridad es su familia y el futuro de la misma.

Por el momento Edson está centrado en la Copa del Mundo, pues su prioridad en este verano es desempeñar un buen papel en el mediocampo de Javier Aguirre, aunado a que si lo hace bien algunos clubes del mundo podrían fijarse en él.  

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe l RRSS
Lo Último
15:40 El dilema de Mbappé ante un PSG bicampeón de Europa
15:31 ‘Una jugada no representa todo el trabajo’: Mikel Arteta tras el penal fallado de Gabriel Magalhães
15:23 Muere figura clave detrás del éxito de "Star Wars" a los 80 años; ganó un Oscar por su trabajo
15:20 Billy Álvarez y Víctor Velázquez: el conflicto entre los dos últimos presidentes de Cruz Azul
14:46 ¡Imágenes sensibles! Así quedó la brutal herida de Kvaratskhelia
14:44 La revancha de la final de la Liga MX Toluca vs Tigres
14:33 Detienen al alcalde de Cuautla, Morelos; suman más de 85 funcionarios capturados en Operativo Enjambre
14:33 El tridente de oro: Kvaratskhelia, Dembélé y Doué brillan en el éxito del PSG
14:20 Este es el posible XI de Tigres ante Toluca en la Gran Final de Concacaf
14:16 VIDEO: Búfalo parecido a Donald Trump se salva del sacrificio y se vuelve viral