Michael Woud pospone su boda por el Mundial 2026

El futbol suele poner a prueba las prioridades personales, y en el caso de Michael Woud, guardameta del Auckland FC, la balanza se inclinó hacia el mayor escenario posible: la Copa del Mundo. El arquero neozelandés tomó la decisión de posponer su boda tras recibir el llamado de su selección para disputar el Mundial 2026, un hecho que cambió por completo sus planes personales.

Woud se había comprometido hace apenas un año con su prometida, Zana Renton, sin imaginar que meses después estaría en la órbita del seleccionador Darren Bazeley. La pareja tenía previsto casarse durante las fechas del torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, pero la convocatoria obligó a replantear todo.

Michael Woud con Auckland FC | IG:@michaelwoud1

¿Vale la pena cambiar una boda por un Mundial?

Lejos de generar conflicto, la decisión fue respaldada completamente por su pareja. El propio Woud aseguró que Renton entendió la magnitud de la oportunidad, destacando que disputar un Mundial es un evento único en la vida de cualquier futbolista. “No es un mal motivo para cancelar una boda; solo ocurre cada cuatro años”, expresó el arquero de 27 años.

El guardameta también confirmó que la ceremonia no ha sido cancelada definitivamente, sino únicamente pospuesta. La nueva fecha está contemplada para el próximo año, lo que permitirá a la pareja celebrar sin la presión de un compromiso deportivo de tal magnitud.

Michael Woud con su club | IG:@ michaelwoud1

De perder la titularidad a cumplir el sueño mundialista

La historia reciente de Woud también está marcada por la resiliencia. Durante la temporada, perdió la titularidad en el Auckland FC tras un bajón de rendimiento, situación que parecía complicar sus aspiraciones internacionales. Sin embargo, una lesión de Oliver Sail le abrió nuevamente la puerta.

El arquero aprovechó la oportunidad de forma contundente, recuperando su lugar y siendo pieza clave en el histórico título del Auckland en la A-League. Su actuación fue determinante, incluyendo una atajada en tanda de penales ante Melbourne City y una final impecable con portería en cero frente al Sydney FC.

Michael Woud en Auckland FC | IG:@michaelwoud1

Gracias a ese cierre de temporada, Woud logró meterse en la lista final de Nueva Zelanda como tercer portero, por detrás de Max Crocombe y Alex Paulsen. Aunque su rol apunta a ser de apoyo, el propio jugador dejó claro que está listo para responder si se le requiere.

Mi papel está bastante claro: apoyar a los demás guardametas y, si me toca jugar, dar lo mejor de mí”, afirmó con serenidad. Una mentalidad que refleja su compromiso tanto dentro como fuera del campo.

Nueva Zelanda llegará al Mundial como una de las selecciones con menor ranking entre las 48 participantes, pero con la ilusión intacta. Compartirá grupo con Irán, Egipto y Bélgica, en un desafío mayúsculo donde cada elemento del plantel, incluido Woud, tendrá un rol importante.

Así, entre sueños mundialistas y planes personales en pausa, Michael Woud demuestra que el futbol puede cambiar destinos en cuestión de semanas. Su boda tendrá que esperar, pero la oportunidad de representar a su país en la Copa del Mundo es, sin duda, un momento que no se presenta dos veces.