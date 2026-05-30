¿Apoya a Florentino? Luka Modric comparte foto con Pérez en plenas elecciones del Real Madrid

Luka Modric volvió a convertirse en tema de conversación entre la afición del Real Madrid luego de compartir una fotografía junto a Florentino Pérez en medio del proceso electoral que vive el conjunto blanco. La publicación del croata fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de respaldo hacia el actual presidente merengue.

El mediocampista, quien actualmente milita en el AC Milan tras cerrar una exitosa etapa con el Real Madrid, difundió la imagen en sus redes sociales durante los días más intensos de la campaña presidencial. El gesto no pasó desapercibido debido al vínculo histórico que mantiene con Florentino Pérez.

Modric llegó al club español en agosto de 2012, durante uno de los periodos más exitosos de la gestión del dirigente madridista. Bajo la presidencia de Florentino, el croata conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo varias ediciones de la Champions League.

Luka Modric durante un partido ante Brasil | AFP

La publicación de Modric genera reacciones entre los madridistas

La fotografía compartida por el exjugador del Real Madrid provocó numerosas reacciones entre aficionados y medios de comunicación, quienes interpretaron el mensaje como una señal de confianza hacia el actual mandatario en su búsqueda por mantenerse al frente de la institución.

El respaldo llega en un contexto de tensión política dentro del club. Florentino Pérez busca la reelección en unos comicios marcados por la aparición del empresario Enrique Riquelme como principal rival, una candidatura que ha generado debate entre los socios madridistas.

Durante una entrevista con Televisión Española, Pérez elevó el tono de la campaña al cuestionar públicamente la capacidad de Riquelme para dirigir una entidad de la magnitud del Real Madrid. Además, vinculó a su oponente con figuras de etapas polémicas en la historia reciente del club.

La publicación de Luka Modric | Captura de pantalla

Florentino Pérez intensifica su campaña rumbo a la reelección

El presidente madridista también señaló supuestos vínculos de Enrique Riquelme con Ramón Calderón, quien encabezó la institución entre 2006 y 2009 y cuya gestión terminó envuelta en controversias relacionadas con una Asamblea de Socios. Estas declaraciones marcaron uno de los momentos más tensos del proceso electoral.

Mientras continúan las campañas y el debate entre candidatos, la publicación de Luka Modric ha cobrado relevancia dentro del entorno madridista. El gesto del croata refuerza la cercanía que mantiene con Florentino Pérez y añade un elemento simbólico a una elección que definirá el futuro inmediato del Real Madrid.