Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir información falsa sobre elecciones del Real Madrid

No se quedó callado. Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid respondió públicamente a las declaraciones realizadas por Florentino Pérez, actual presidente del club y también candidato en el proceso electoral, al asegurar que se han difundido versiones “total y rotundamente falsas” sobre la legitimidad de su proyecto.

En un comunicado difundido por el equipo de Riquelme, se señala que consideran “inaceptable” que Florentino Pérez haya cuestionado la limpieza de la candidatura pese a que esta ya fue validada oficialmente por la Junta Electoral del club. El documento subraya que el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos en los Estatutos y Normas Electorales del Real Madrid.

El candidato también rechazó las versiones relacionadas con la procedencia de los avales presentados para competir en las elecciones. De acuerdo con el comunicado, las acusaciones parten de publicaciones que posteriormente fueron rectificadas por el medio responsable, luego de admitir que había recibido “información falsa e interesada”.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

Para aclarar el origen de los recursos financieros mencionados en esas publicaciones, el equipo de Riquelme explicó que la operación señalada se financió mediante una emisión de bonos corporativos de 2 mil millones de dólares al 7.25 por ciento en el mercado estadounidense. Según la candidatura, la operación alcanzó una demanda cercana a los 8 mil millones de dólares y representó un hecho relevante dentro del mercado financiero latinoamericano.

En otra parte del comunicado, la candidatura de Enrique Riquelme afirmó que cualquier insinuación relacionada con personas vinculadas al club debería ser aclarada por Florentino Pérez, quien acumula más de dos décadas al frente del Real Madrid. El texto menciona específicamente la relación de familiares y personas cercanas al presidente dentro de áreas de dirección e intermediación del club.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

Asimismo, el equipo de Riquelme respondió a las acusaciones que lo relacionan con la etapa de Ramón Calderón, presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009. La candidatura recordó que en ese periodo Enrique Riquelme tenía 15 años y aseguró que el único integrante de su grupo con experiencia en aquella administración es Antonio Medina.

Según el comunicado, Medina formó parte de la dirección de la Fundación Real Madrid vinculada a Florentino Pérez hasta la semana anterior, cuando presentó su renuncia para integrarse al proyecto electoral de Riquelme.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Finalmente, Enrique Riquelme reiteró su invitación a realizar un debate público, abierto y televisado entre ambos candidatos con el objetivo de confrontar propuestas relacionadas con el modelo de club, los proyectos de gestión y distintos temas vinculados a la administración madridista.