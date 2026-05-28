Riquelme contraataca a Florentino Pérez en la carrera por la presidencia del Real Madrid

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid ha emitido un comunicado en el que acusa a Florentino Pérez, actual presidente y también candidato, de difundir "informaciones que son total y rotundamente falsas" sobre la legitimidad de su proyecto.

"Resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura por tercera vez en apariciones públicas, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral", se afirma en el texto, subrayando el cumplimiento de los estatutos del club.

El equipo del empresario denuncia que Pérez ha propagado datos falsos sobre la obtención de sus avales, basándose en publicaciones que, según indican, ya han sido rectificadas. "El propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y ha corregido la información, que había recibido de forma falsa e interesada", aclara el comunicado.

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

¿Qué más se dijo?

En relación con la financiación de sus proyectos, la candidatura de Riquelme detalló una operación específica: "Se financió con una emisión de bonos corporativos de 2.000 millones de dólares en el mercado estadounidense al 7,25%, un hito en la historia de emisiones en América Latina que generó una demanda de 8.000 millones de dólares".

Además, el comunicado sugiere que Pérez debería ser quien aclare las vinculaciones de sus propios allegados con el club. "Cualquier insinuación sobre personas vinculadas debería explicarla el propio Florentino Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo un detalle de la participación de sus familiares y amigos en la dirección e intermediación del club".

Respecto a la acusación de que la campaña de Riquelme está vinculada a la etapa de Ramón Calderón (presidente entre 2006 y 2009), la candidatura recuerda que Riquelme tenía solo 15 años en ese entonces. Añaden que el único miembro de su equipo de esa época, Antonio Medina, también formó parte de la dirección de la Fundación Real Madrid con Pérez hasta hace poco, cuando dimitió para unirse a su proyecto.

Asimismo, se menciona la participación de Juan Mendoza, hijo del expresidente Ramón Mendoza, quien "formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con él a los tres meses".

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Rechaza la idea de Florentino Pérez

La candidatura de Riquelme rechaza la idea de que criticar las decisiones de Florentino Pérez sea un ataque al club. Lo definen, en cambio, como "un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club".

Finalmente, Riquelme reitera su petición de un "debate público, abierto y televisado» para confrontar modelos de club y proyectos con total transparencia. "Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando", concluye el comunicado, asegurando que su campaña se mantendrá "limpia, serena y centrada en ideas de futuro para los socios".