¡Edúcate! Vocalista de Los Acosta explota contra fan que le lanzó una texana en concierto / VIDEO

El vocalista de Los Acosta, Ricardo Acosta, protagonizó un momento de tensión durante uno de sus conciertos luego de que un fan le lanzara una texana mientras interpretaba uno de sus temas sobre el escenario.

El incidente ocurrió en la recta final del show y quedó grabado en video por asistentes, quienes difundieron las imágenes en redes sociales. En los clips se observa al cantante detener la presentación visiblemente molesto tras recibir el impacto del sombrero cerca del rostro.

“¡Edúcate! ¡Respétame!”, expresó el intérprete mientras señalaba al responsable y pedía al personal de seguridad que lo retirara del lugar.

Ricardo Acosta es vocalista, autor y compositor principal de Los Acosta. / @ricardo_acosta_los_acosta

¿Qué pasó con Ricardo Acosta durante el concierto?

De acuerdo con lo compartido por la agrupación y videos difundidos en redes sociales, el objeto fue lanzado directamente hacia el cantante mientras se encontraba interpretando una canción.

“¡Edúcate! ¡Edúcate, güey! ¡Edúcate porque yo no me llevo contigo! ¡Sí! ¡Saquen a ese güey de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Respétame! ¡Yo no te he faltado al respeto! ¿Dónde están los de seguridad? ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡No te lo voy a permitir!”, dice el cantante en el video que circula en redes.

El vocalista de Los Acosta pidió respeto al público tras recibir el impacto de un sombrero en pleno escenario. / RS

Los Acosta emiten comunicado tras la polémica

Horas después del incidente, Los Acosta publicó un comunicado para explicar lo sucedido y fijar su postura ante la controversia.

La agrupación señaló que el hecho ocurrió cuando faltaba solo una canción para terminar el espectáculo y aseguraron que la texana fue lanzada “directamente al rostro” del cantante.

Además, reconocieron que la reacción de Ricardo Acosta fue consecuencia del enojo y la impotencia del momento, aunque afirmaron que ese comportamiento no representa la manera habitual en que el grupo convive con su público.

En el mensaje también agradecieron a los asistentes que disfrutaron del concierto de manera respetuosa y reiteraron su compromiso con sus seguidores, a quienes han acompañado por más de cuatro décadas de trayectoria musical.