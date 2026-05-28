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Muere integrante de ‘María de Todos los Ángeles’; Mara Escalante confirma triste pérdida

Muere integrante de ‘María de Todos los Ángeles’. / IMDb
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:26 - 28 mayo 2026
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La actriz y comediante Mara Escalante confirmó el fallecimiento de un integrante cercano al programa ‘María de Todos los Ángeles’ y compartió un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Rafael Alfonso Campos Romero, mejor conocido como Rafa Campos, compositor y escritor que participó en proyectos de comedia como María de Todos los Ángeles, encabezado por Mara Escalante.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, donde la actriz y comediante compartió un extenso mensaje para despedir a quien consideraba uno de sus amigos más cercanos y colaboradores creativos.

“No sé cómo encauzar este inmenso dolor Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento”, escribió Mara Escalante en una publicación dedicada al compositor.

Mara Escalante dedicó un emotivo mensaje tras la muerte de un querido integrante de ‘María de Todos los Ángeles’. / Distrito Comedia

¿Quién era Rafa Campos, colaborador de ‘María de Todos los Ángeles’?

Rafa Campos fue compositor, escritor y promotor cultural originario de Veracruz. A lo largo de su trayectoria trabajó en proyectos de televisión, teatro y música, además de colaborar en contenidos humorísticos para Televisa.

De acuerdo con el mensaje publicado por Mara Escalante, Campos participó en la escritura y composición de programas como María de Todos los Ángeles, Muero por Marilú y Hazme reír, además de cápsulas de comedia realizadas para coberturas internacionales.

La Secretaría de Cultura de Veracruz también confirmó su fallecimiento mediante una esquela oficial en la que reconoció su trayectoria artística y aportación cultural.

Además de su trabajo en televisión, Rafa Campos compuso temas como Oye Aye, Lloveré, Te Quiero Siempre y Lo Supe Muy Tarde. También fue autor del himno de la Universidad de Xalapa.

FB: Secretaría de Cultura de Veracruz

El emotivo mensaje de Mara Escalante tras la muerte de Rafa Campos

Mara Escalante recordó a Rafa Campos como un amigo cercano, maestro y consejero. En su publicación agradeció las enseñanzas y el trabajo creativo que compartieron durante varios años.

“Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México”, expresó la actriz.

La creadora de “Doña Lucha” también destacó la generosidad del compositor y aseguró que su legado permanecerá entre quienes trabajaron y convivieron con él.

“Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos”, escribió Escalante en una de las partes más emotivas de su despedida.

La actriz y comediante lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores más cercanos en televisión. / @maraescalante3
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