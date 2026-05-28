Robert F. Kennedy Jr. atrapa serpientes con las manos y se vuelve viral / VIDEO

Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de protagonizar una escena que muchos calificaron como temeraria y digna de una película de aventuras. El funcionario fue captado atrapando dos serpientes negras con sus propias manos.

En el video, Kennedy Jr. aparece intentando sujetar a las serpientes, que se retuercen e intentan escapar. El político explicó que las retiraba del patio del Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos. / AP

La reacción de su esposa

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de la actriz Cheryl Hines, esposa de Kennedy Jr., quien grabó parte de la escena mientras observaba con evidente nerviosismo.

“Bobby, por favor” y “Déjalas ir”, se escucha decir a la actriz mientras el funcionario esquiva las mordidas de las serpientes sin soltarlas.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron tanto con sorpresa como con humor ante la tranquilidad con la que Kennedy Jr. manipuló a los animales.

Robert F. Kennedy Jr. está casado con la actriz estadounidense Cheryl Hines. / AP

¿Las serpientes negras son peligrosas?

Especialistas recuerdan que muchas especies de serpientes negras no son venenosas; sin embargo, sí pueden reaccionar de forma agresiva cuando se sienten amenazadas o bajo estrés.

En el video se observa cómo los reptiles intentan morder al funcionario en varias ocasiones mientras él continúa sosteniéndolos frente a la cámara.