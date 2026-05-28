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Futbol

Pumas promociona su película y afición aprovecha para reventar a Uriel Antuna

Uriel Antuna saliendo triste tras ser expulsado contra Cruz Azul l IMAGO 7
Uriel Antuna saliendo triste tras ser expulsado contra Cruz Azul l IMAGO 7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:23 - 28 mayo 2026
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Los universitarios no perdonaron al jugador que se fue expulsado en la final contra Cruz Azul

Mal momento, mal selección de jugador. Universidad Nacional presentó junto con la cadena de cines, Cinépolis, lo que será su nuevo cortometraje, desafortunadamente el momento no fue el oportuno, pues tras perder la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, la afición no perdonó el anuncio y menos al principal promotor, Uriel Antuna.

Uriel Antuna frustrado con Pumas l IMAGO 7

¿Qué pasó con Antuna y la afición?

El jugador de Pumas vivió un momento ‘amargo’ en redes sociales, esto después de su error en la final ante la Máquina. Antuna se fue expulsado tras una fuerte entrada a Jeremy Márquez, desencadenando el gol del triunfo de Cruz Azul, por lo que la afición lo señaló de ‘culpable’.

Unos días después de lo sucedido en el juego disputado en Ciudad Universitaria, Pumas presentó un anuncio para promocionar su película, la cual llevará de nombre ‘Pumas Desde La Cuna’, donde Antuna fue el primero en invitar a la gente a las salas de cine, desafortunadamente la reaccionar no fue la esperada.

CAPTURA DE PANTALLA

En los comentarios del video, múltiples fanáticos reprochaban a Cinépolis por poner a Antuna como el primer jugador, tachándolo de ‘tronco’, ‘culpable’, ‘infiltrado’ ‘descarado’, ‘apadrinado’, etc.

Sin embargo, el mexicano no fue el único señalado, pues la afición general ‘estalló’ contra la institución por sacar una película de su temporada solo una semana después de haber caído en la final ante los Celestes. 

Roja de Antuna en la Final Pumas contra Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuándo se estrena la película de Pumas?

El documental del equipo el cual ha sido descrito como uno ‘no tradicional’, saldrá el próximo 28 de mayo y estará disponible en varias salas de Cinépolis en todo el país, por lo que los fanático podrán vivir más de cerca como fue una de las temporadas más ilusionantes del club, pero que desafortunadamente término en lo mismo.

Pese a la final, el mérito de Pumas por lo hecho durante el Clausura 2026 permanece intacto, además de que volvieron a clasificar a la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo del que fueron eliminados en la primera etapa el año pasado. 

Uriel Antuna con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Uriel Antuna con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
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