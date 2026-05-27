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Futbol

Pumas vs Cruz Azul: Final de Vuelta rompe redes con más de 129 millones de impresiones

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:09 - 27 mayo 2026
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El 'Clásico de la obsesión' se robó todos y cada uno de los medios durante el partido celebrado en Ciudad Universitaria

La Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas de la UNAMy Cruz Azul no solo dejó emociones en el terreno de juego, también provocó un auténtico estallido en redes sociales. De acuerdo con un estudio de la firma Dinamic, el partido generó más de 129.6 millones de impresiones.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT
Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

Orgullo cementero y debate arbitral dominan la conversación

Un análisis retomado por Carlos Ponce de Léon de RÉCORD destaca que la conversación digital fue mayoritariamente orgánica, con apenas un 2.1% de actividad atribuida a bots, lo que refleja el impacto real del encuentro entre aficionados. La intensidad del partido se trasladó directamente a plataformas digitales, donde miles de usuarios compartieron reacciones en tiempo real.

El sentimiento predominante fue el orgullo de la afición celeste. Un 43% de las interacciones estuvieron enfocadas en celebrar La Décima de Cruz Azul, así como en la reivindicación del jugador Rodolfo Rotondi, quien se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT
Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

Por otro lado, el 20% de la conversación giró en torno a críticas hacia el planteamiento defensivo de Pumas y las decisiones de su estratega, además del uso del término “Pumeada”, que rápidamente se volvió tendencia entre los aficionados.

El arbitraje tampoco pasó desapercibido. Un 19% de los comentarios estuvieron dedicados a discutir jugadas polémicas y decisiones del VAR, confirmando que este tipo de finales suelen extender su polémica más allá del silbatazo final.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT
Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué redes lideraron la conversación de la Final?

El estudio también reveló cuáles fueron las plataformas donde más se habló del partido. TikTok encabezó la conversación con un 30% de participación, seguida muy de cerca por X con 29.7%.

Detrás aparecieron YouTube con 16.37%, Instagram con 12.49% y Facebook con 11.53%, mostrando cómo el consumo de contenido deportivo se diversifica en múltiples formatos.

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Finalmente, un 18% de las interacciones estuvo marcado por el humor, con memes relacionados a la llamada “maldición de Nathan” tras tocar la copa, un elemento que añadió un toque viral a la conversación sobre la Gran Final.

Así, la Final entre Pumas y Cruz Azul no solo definió a un nuevo campeón, sino que confirmó el enorme poder del futbol mexicano en el mundo digital, donde cada jugada, polémica y emoción se robaron la atención de todo el publico del país.

Nathan Silva toca el trofeo de campeón del Clausura 2026 | CAPTURA DE PANTALLA DE TV AZTECA
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