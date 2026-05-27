La curiosa conexión entre América y los héroes de los títulos de Cruz Azul

La historia reciente de Cruz Azul tiene una curiosa coincidencia que hoy vuelve a llamar la atención de la afición celeste.

Los tres futbolistas que marcaron los goles de los títulos de Liga MX en torneos cortos tienen, directa o indirectamente, una conexión con el eterno rival, el América.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026| MEXSPORT

El primero fue Carlos Hermosillo, autor del histórico penal ante León en el Invierno 1997, campeonato que rompió una larga sequía para La Máquina. Años después, Hermosillo también defendió la camiseta azulcrema, creando un vínculo inesperado entre ambos clubes.

Después apareció Jonathan Rodríguez. El ‘Cabecita’ fue el héroe del Guard1anes Clausura 2021 con el gol que selló la novena estrella celeste frente a Santos. Esta anotación puso fin a una sequía de más de 20 años sin un título de liga de la Máquina.

Tiempo más tarde, el delantero uruguayo terminaría jugando con el América, aumentando esa extraña conexión entre los héroes cementeros y Coapa.

'Cabecita' Rodríguez fue parte del título 14 de América | Imago7

Ahora, en el Clausura 2026, el protagonista fue Carlos Rotondi. El argentino apareció en el momento clave para darle a Cruz Azul otro título de Liga, aunque su nombre ya estaba ligado al América por la polémica del penal señalado en la final pasada, una jugada que durante meses dividió opiniones entre ambas aficiones.

Así, Hermosillo, Cabecita y Rotondi quedaron marcados como los hombres que le dieron campeonatos de Liga a Cruz Azul en torneos cortos y los tres, de una u otra forma, terminaron conectados con el América.