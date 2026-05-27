Liga MX: Estos son los números que dejaron el Apertura 2025 y Clausura 2026

La Liga MX presentó el balance deportivo, operativo y de audiencia correspondiente a el final de la temporada 2025-26, integrada por los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, en la que destacó el crecimiento en consumo televisivo, asistencia en estadios y participación de jugadores jóvenes.

Logo de la Liga MX en la cancha del Estadio Akron | IMAGO7

La liga creció en audiencia

Uno de los crecimientos más destacados de la temporada fue en la audiencia televisiva. La la liga informó que el Clausura 2026 acumuló 81.71 millones de personas en México y Estados Unidos, con cifras actualizadas hasta las Semifinales de Vuelta. En territorio mexicano, el rating promedio por jornada fue de 11.40 millones de televidentes.

La Final de Vuelta entre Pumas UNAM y Cruz Azul registró 10.24 millones de espectadores, colocándose como la sexta Final de Vuelta más vista en la historia de los torneos cortos.

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

A nivel digital, el Clausura 2026 sumó 42.46 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que la liga llegó a 18.02 millones de seguidores en redes sociales.

Clausura 2026 supera los 3.9 millones de aficionados

Según el reporte compartido por la propia liga, la asistencia acumulada en los estadios durante el Clausura 2026 registró la cuarta mejor marca de los últimos 12 torneos y la mejo de los últimos cinco.

En total, 3.91 millones de aficionados asistieron a los partidos en vivo, con un promedio de 23,417 espectadores por encuentro.

La Fase Final también presentó una alta presencia de aficionados, al superar los 569 mil asistentes en los encuentros disputados durante la Liguilla. El partido con mayor asistencia del torneo fue la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Chivas, encuentro que reunió a 63,375 aficionados en las tribunas.

El partido de Semifinal entre Cruz Azul y Estadio Azteca fue el de mayor asistencia | MEXSPORT

Aumento de goles y minutos efectivos

En el plano deportivo, la Temporada 2025-26 registró un promedio de 2.9 goles por partido, luego de que en el Clausura 2026 se contabilizaran 458 anotaciones. Además, el tiempo efectivo de juego, que alcanzó 56 minutos con 31 segundos. La cifra representa un incremento de nueve minutos respecto al inicio del proyecto implementado desde el Apertura 2021.

Regla de Menores y transferencias

Respecto a la Regla de Menores, el Clausura 2026 acumuló 45,556 minutos disputados por futbolistas jóvenes, con la participación de 120 jugadores y un promedio de 380 minutos por elemento.

Además, durante la Temporada 2025-26 se registraron 30 debuts, de los cuales 29 ocurrieron en la Fase Regular y uno más durante la Fase Final.

Primeros minutos de Ariel Castro en la Primera División | Imago7