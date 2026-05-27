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Futbol

Palavecino responde a declaraciones de Efraín Juárez tras ganar el título con Cruz Azul

Cruz Azul ya comienzan con el planteamiento del equipo para el siguiente torneo y que sea otro año exitoso para el equipo
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:34 - 27 mayo 2026
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El mediocampista argentino aseguró que no le gustaron algunos gestos y comentarios del técnico de Pumas durante la Final del futbol mexicano

Agustín Palavecino habló con Vamos. Show, en donde no se guardó nada tras el campeonato de Cruz Azul ante Pumas. El mediocampista argentino habló luego de conquistar el título y respondió a las declaraciones realizadas por Efraín Juárez durante la serie final, especialmente por la conferencia que dio después de finalizado el partido de Ida.

El jugador celeste dejó claro que algunas actitudes del estratega universitario no le agradaron, especialmente tras la conferencia de prensa posterior al encuentro de ida. Además, señaló que en La Máquina prefirieron enfocarse en responder dentro del terreno de juego.

Palavecino se molestó por gestos y declaraciones de Efraín Juárez

Palavecino explicó que le incomodaron algunos gestos realizados por Efraín Juárez, quien insinuó que Cruz Azul había tenido suerte durante ciertos momentos de la Final o hasta por mera decisión de los árbitros. 

Carlos Rotondi con Martín Anselmi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7
Carlos Rotondi con Martín Anselmi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Lo que a mí me molestó fue la conferencia pospartido que él hace o por algo con los gestos que nosotros, viste, hace así de tener suerte, digamos, en una jugada sola que tuvieron

O sea que tendríamos que haber hecho nosotros los que pegaban en los palos que el arquero los salvó y ninguno dijo nada; todavía quedaba mucho por jugar”

El futbolista también destacó que Cruz Azul generó varias oportunidades claras durante la serie ante Pumas y consideró que las declaraciones del técnico universitario estuvieron fuera de lugar.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

El argentino también habló sobre el arbitraje

Otro de los temas que tocó Palavecino fue el arbitraje, asegurando que en Cruz Azul nunca buscaron presionar o condicionar las decisiones de los silbantes durante la Final.

También el tema de los árbitros, no condicionar nosotros eso es lo que a mí me deja tranquilo en el lugar donde estoy; ninguno se sobrepasa, ninguno dice nada y solo es jugar

Finalmente, el mediocampista reconoció que la intensidad y el ambiente caliente entre ambos equipos terminaron haciendo más atractiva la serie por el campeonato.

Obviamente también está el folklore este de picantear las cosas un poco y nada, quedó así, la hizo linda la final, se puso linda y creo que dimos un buen espectáculo tanto en la ida como en la vuelta para todo el futbol mexicano
Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT
Cruz Azul Campeón Clausura 2026| MEXSPORT
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