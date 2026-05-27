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Futbol

Barcelona en "conversaciones directas" con Newcastle por Anthony Gordon

Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP
Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:36 - 27 mayo 2026
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El delantero británico se sumó a la lista de alternativas que tienen los culés luego de la salida de Robert Lewandowski

Barcelona busca delantero y en Inglaterra una opción empieza a tomar fuerza. Con la salida de Robert Lewandowski, los culés necesitan un centro delantero para defender nuevamente su título en LaLiga y competir por la Champions League la siguiente temporada.

En ese sentido, uno de los nombres que se han manejado es el de Anthony Gordon, quien vería con buenos ojos un traspaso al club catalán. Así lo hizo saber el periodista italiano Fabrizio Romano, quien aseguró que el Barça ya se acercó a Newcastle para entablar conversaciones formales por el atacante.

Anthony Gordon en celebración con Newcastle en la Premier League |AP
Anthony Gordon en celebración con Newcastle en la Premier League |AP

¿Qué se sabe de la salida de Anthony Gordon a Barcelona?

Según los reportes desde Europa, la salida del delantero scouser es solo cuestión de tiempo. El jugador reportará con la Selección de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 y luce complicado que regrese a St. James Park después de eso, pues hay interés de varios equipos.

Bayern Munich fue uno de los primeros equipos que se supo que estaban interesados en Gordon, pero ahora se sumó el club dirigido por Hansi Flick, el cual resulta un destino atractivo para el futbolista. "El Barcelona está en conversaciones directas de club a club con el Newcastle por Anthony Gordon", escribió Fabrizio Romano.

Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP
Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP

Añadió que "el jugador está interesado en el movimiento, pero hay más clubes en la carrera". De igual forma confirmó la información publicada por Mundo Deportivo, de que Deco, director deportivo, viajó a Reino Unido para empezar las pláticas con los Magpies.

A Gordon todavía le quedan cuatro años de contrato con Newcastle, lo que otorga al club inglés una posición de fuerza en la negociación, aunque el técnico Eddie Howe parece resignado a perderlo, quien no disputó ni un minuto en los últimos seis partidos de liga.

Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP
Anthony Gordon con Newcastle en la Premier League |AP

¿Cuánto tendría que pagar Barcelona por Anthony Gordon?

Según los reportes de la prensa europea, Newcastle fijó en 75 millones de libras esterlinas el precio de salida de Gordon al momento de negociar con Bayern Munich. Sin embargo, la aparición en escena de Barcelona puede modificar el monto que la directiva británica pida.

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