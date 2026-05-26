Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Julián Álvarez no firma renovación con Atlético y deja abierta la puerta a su salida rumbo a Barcelona

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:12 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
A pesar de que tiene contrato vigente, la continuidad del argentino con los Colchoneros sigue en el aire

Con cuatro años de contrato vigentes y una cláusula exorbitante de 500 millones de euros, Atlético de Madrid tendría prácticamente amarrado a Julián Álvarez. Sin embargo, el delantero argentino se marchó del club Colchonero previo a la Copa del Mundo 2026 con su futuro en el aire, luego de dejar la puerta abierta para una posible salida a Barcelona.

Desde hace varios meses se ha hablado del interés del club blaugrana en la 'Araña' quien, a su vez, tiene el deseo de sellar su traspaso, según la prensa española. Por ello, de acuerdo con el diario Marca, Julián se negó a firmar la más reciente oferta de renovación que le presentaron los Colchoneros, ya que prefiere buscar nuevos horizontes.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Atlético ofreció millonario contrato

Según la fuente mencionada, con la salida de Antoine Griezmann, Atlético tiene la firme intención de convertir a Álvarez en su nuevo referente. No obstante, con tantos rumores sobre su posible salida al Barça, decidieron plantear una revisión contractual para subir su salario a nueve millones fijos y uno más a partir de objetivos, con lo que el argentino empataría a Jan Oblak como el mejor pagado de la plantilla.

Esta propuesta representa un incremento significativo en comparación con lo siete millones que actualmente percibe el delantero. Sin embargo, el atacante desalentó al conjunto rojiblanco antes de viajar a su concentración con la Selección de Argentina, ya que reiteró su deseo de salir a otro proyecto, específicamente al de Barcelona con Hansi Flick.

Con la salida de Robert Lewandowski, el momento no podía ser mejor para Julián, quien tendría todo para convertirse en pieza fundamental del tridente ofensivo culé, a lado de Lamine Yamal y Raphinha. Sin embargo, por ahora tiene contrato vigente hasta 2030 y aunque no haya firmado la revisión contractual, la cláusula de rescisión sigue siendo muy alta para el Barça.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Buena relación con Cholo Simeone

Por otra parte, el diario Marca negó que el deseo de Julián de marcharse tenga algo que ver con una mala relación con Diego 'Cholo' Simeone. Sin embargo, la postura del futbolista sí deja al club en una situación complicada, pues aunque el contrato y la cláusula ampara a los Colchoneros, negarse a negociar para permitir la salida del jugador podría hacer que tengan un verano extenuante.

Además, está el recuerdo de que el representante del jugador, Fernando Hidalgo, en su momento estuvo a punto de truncar el fichaje desde Manchester City en 2024. Por lo que la directiva sabe que si el agente lo decide, puede ser un verdadero dolor de cabeza en las negociaciones, en las cuales la postura de Atlético es de al menos recibir 150 millones de euros por Julián.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Lo Último
09:51 ¡Histórico! Wolfsburg, con Eriksen como capitán, desciende en Alemania
09:24 ¡Cambio de plumaje! América apunta a tener jersey sin los colores tradicionales para la temporada 2026-27
09:12 Julián Álvarez no firma renovación con Atlético y deja abierta la puerta a su salida rumbo a Barcelona
08:56 ¡Regreso histórico! Vuelve el icónico Estadio Neza 86
08:56 Efraín Juárez, sumamente triste; su entorno no asegura que siga en Pumas, pero...
08:18 El día que Miguel Ponce dio tremendo zape a Jesús Dueñas en la Final de 2017
07:56 ¿Se cae su llegada a Real Madrid? Cláusula de Mourinho con Benfica aumentó su valor
07:36 ¡La MLS lo espera! Lewandowski apunta al Chicago Fire tras salida del FC Barcelona
07:30 Historia de los Mundiales: Chile 1962, Brasil repite el dominio con un crack emergente
07:30 Entonces, ¿Sigue Efra o a Europa?