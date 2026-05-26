Julián Álvarez no firma renovación con Atlético y deja abierta la puerta a su salida rumbo a Barcelona

Con cuatro años de contrato vigentes y una cláusula exorbitante de 500 millones de euros, Atlético de Madrid tendría prácticamente amarrado a Julián Álvarez. Sin embargo, el delantero argentino se marchó del club Colchonero previo a la Copa del Mundo 2026 con su futuro en el aire, luego de dejar la puerta abierta para una posible salida a Barcelona.

Desde hace varios meses se ha hablado del interés del club blaugrana en la 'Araña' quien, a su vez, tiene el deseo de sellar su traspaso, según la prensa española. Por ello, de acuerdo con el diario Marca, Julián se negó a firmar la más reciente oferta de renovación que le presentaron los Colchoneros, ya que prefiere buscar nuevos horizontes.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Atlético ofreció millonario contrato

Según la fuente mencionada, con la salida de Antoine Griezmann, Atlético tiene la firme intención de convertir a Álvarez en su nuevo referente. No obstante, con tantos rumores sobre su posible salida al Barça, decidieron plantear una revisión contractual para subir su salario a nueve millones fijos y uno más a partir de objetivos, con lo que el argentino empataría a Jan Oblak como el mejor pagado de la plantilla.

Esta propuesta representa un incremento significativo en comparación con lo siete millones que actualmente percibe el delantero. Sin embargo, el atacante desalentó al conjunto rojiblanco antes de viajar a su concentración con la Selección de Argentina, ya que reiteró su deseo de salir a otro proyecto, específicamente al de Barcelona con Hansi Flick.

Con la salida de Robert Lewandowski, el momento no podía ser mejor para Julián, quien tendría todo para convertirse en pieza fundamental del tridente ofensivo culé, a lado de Lamine Yamal y Raphinha. Sin embargo, por ahora tiene contrato vigente hasta 2030 y aunque no haya firmado la revisión contractual, la cláusula de rescisión sigue siendo muy alta para el Barça.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Buena relación con Cholo Simeone

Por otra parte, el diario Marca negó que el deseo de Julián de marcharse tenga algo que ver con una mala relación con Diego 'Cholo' Simeone. Sin embargo, la postura del futbolista sí deja al club en una situación complicada, pues aunque el contrato y la cláusula ampara a los Colchoneros, negarse a negociar para permitir la salida del jugador podría hacer que tengan un verano extenuante.

Además, está el recuerdo de que el representante del jugador, Fernando Hidalgo, en su momento estuvo a punto de truncar el fichaje desde Manchester City en 2024. Por lo que la directiva sabe que si el agente lo decide, puede ser un verdadero dolor de cabeza en las negociaciones, en las cuales la postura de Atlético es de al menos recibir 150 millones de euros por Julián.