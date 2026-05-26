Historia de los Mundiales: Chile 1962, Brasil repite el dominio con un crack emergente

La Copa Mundial de la FIFA de Chile 1962 representó una de las ediciones más complejas y emocionantes en la historia del futbol. Organizado apenas dos años después del devastador terremoto de Valdivia de 1960, considerado el más fuerte registrado en la historia, el torneo puso a prueba la capacidad del país sudamericano para albergar el evento más importante del deporte.

A pesar de las dificultades, Chile logró sacar adelante el Mundial y terminó entregando una edición histórica que coronó nuevamente a Brasil como campeón del mundo. La Canarinha consiguió el bicampeonato tras derrotar 3-1 a Checoslovaquia en la Final disputada en Santiago.

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1962 #WorldCup hosts 🇨🇱Chile drew interest in their preparations from these fans at training #TBThttps://t.co/JrXlviMM52 pic.twitter.com/2FH6xDIe2I — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 16, 2017

Garrincha brilló en ausencia de Pelé

Aunque el gran referente brasileño era Pelé, una lesión durante la fase de grupos limitó su participación en el torneo. Fue entonces cuando apareció la figura de Garrincha, quien cargó ofensivamente con el equipo y se convirtió en uno de los grandes héroes del campeonato.

El extremo brasileño fue determinante, especialmente en las rondas eliminatorias, gracias a su desequilibrio y capacidad goleadora. Brasil terminó levantando su segunda Copa del Mundo consecutiva, convirtiéndose en apenas la segunda selección en lograr un bicampeonato mundial tras Italia en 1934 y 1938.

💯 days, 💯 players | Garrincha



Nicknamed ‘the Joy of the People’ for his brilliant performances on the right wing, he won two #WorldCup titles with 🇧🇷@CBF_Futebol at Sweden 1958 and Chile 1962, where he also earned a share of the adidas Golden Boot after scoring four goals. pic.twitter.com/satjsXoXAJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 13, 2018

La 'Batalla de Santiago' marcó la historia del Mundial

Uno de los episodios más recordados de Chile 1962 ocurrió durante el partido entre Chile e Italia, duelo que pasó a la historia como la 'Batalla de Santiago'.

El encuentro estuvo lleno de golpes, expulsiones y peleas dentro del terreno de juego, al grado de requerir intervención policial en varias ocasiones. Aquel partido quedó marcado como uno de los más violentos en la historia de los Mundiales y simbolizó la tensión que rodeó al torneo.

At 🇨🇱Chile 1962, referee Ken Aston oversaw a match that led to him introducing an important innovation in the game



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Números del Mundial Chile 1962

La séptima Copa del Mundo dejó momentos históricos y confirmó el crecimiento global del torneo.

Estas fueron algunas estadísticas destacadas:

Selecciones participantes 16 Partidos disputados 32 Goles anotados 89 Campeón Brasil Subcampeón Checoslovaquia Máximo goleador Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Dražan Jerković y Albert Flórián – 4 goles Sede de la Final Estadio Nacional de Santiago