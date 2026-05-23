Mundial 2026: Suecia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones, lo que dio oportunidad a países como Cabo Verde o Uzbekistán de clasificar por primera ocasión al torneo de la FIFA. El certamen, además, tendrá grandes ausencias como la de Italia, pero también el regreso de Suecia.

De la mano de Graham Potter, el conjunto sueco regresó al torneo de la FIFA tras perderse la edición de Qatar 2022. Sin embargo, fue uno de los casos más extraños de las eliminatorias de la UEFA, ya que no ganó ningún partido durante la Primera Ronda, pero llegó al repechaje vía la Nations League.

Ya en la Segunda Ronda de la eliminatoria europea, Suecia venció 3-1 a Ucrania en la Ruta B, mientras que en la Final se impuso 3-2 a Polonia. Con ello logró su clasificación para su décimotercer mundial varonil mayor.

Suecia, el 'gigante' con tres podios

Si bien en años recientes, Blågult no es de las selecciones europeas que roben reflectores, en las primeras ediciones del Mundial estuvo constantemente en la pelea por el título. De hecho, Suecia presume tres podios y un cuarto lugar en 12 participaciones (la de este año es la 13a).

Fue en Francia 1938 que los suecos se quedaron con el cuarto lugar, mientras que en la edición siguiente, en Brasil 1950, quedó en tercer lugar. En aquella ocasión, la Fase Final se disputó en formato de Liguilla y con un triunfo y una derrota, Suecia completó el podio detrás de Uruguay y la Verdeamarela.

Tras perderse la edición de Suiza 1954, fue local en 1958 y aprovechó el apoyo de su gente para, por primera vez, llegar a la Final de un Mundial, misma que perdió 2-5 contra Brasil. Finalmente, la última vez que subió al podio fue en Estados Unidos 1994, cuando goleó a Bulgaria con marcador 4-0.

Así le ha ido a Suecia en los Mundiales

Italia 1934: Eliminada en Cuartos de Final contra Alemania (2-1)

Francia 1938: Cuarto lugar, perdió contra Brasil (2-4)

Brasil 1950: Tercer lugar con dos puntos en la Fase Final

Suecia 1958: Subcampeón, perdió la Final contra Brasil (2-5)

México 1970: Eliminada en Primera Ronda

Alemania 1974: Eliminada en Segunda Ronda

Argentina 1978: Eliminada en Primera Ronda

Italia 1990: Eliminada en Fase de Grupos

Estados Unidos 1994: Tercer lugar, venció a Bulgaria (4-0)

Corea-Japón 2002: Eliminada en Octavos de Final contra Senegal (1-2 con gol de oro)

Alemania 2006: Eliminada en Octavos de Final contra Alemania (0-2)

Rusia 2018: Eliminada en Cuartos de Final contra Inglaterra (0-2)

Selección de Suecia l AFP

¿Quién es el técnico de la Selección de Suecia?

Graham Potter es el actual seleccionador del combinado sueco, al cual llegó de forma oficial en octubre de 2025 como reemplazo de Jon Dahl Tomasson ante la mala racha en las eliminatorias. Aunque no ganó en las últimas dos fechas del clasificatorio europeo, logró las dos victorias en el Repechaje para ganar el boleto al Mundial.

Será la primera experiencia mundialista para el estratega de 50 años, que previamente había dirigido solo a clubes en Suecia, en el futbol femenino, y en la Premier League. Sus únicos títulos hasta ahora fueron con Östersunds FK, en la Segunda División (2011), Primera División (2012) y Copa de Suecia (2016-17).

Viktor Gyökeres en celebración con la Selección de Suecia tras el triunfo ante Ucrania en el repechaje | AP

Convocatoria de la Selección de Suecia

Como era de esperarse, la convocatoria la comanda Viktor Gyökeres. El delantero de Arsenal hizo el tercer gol contra Polonia al minuto 88 y con ello evitó que el partido se fuera a tiempo extra y penales; además, en el compromiso previo contra Ucrania firmó un hat-trick para un triunfo cómodo.

Porteros : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström

Defensas : Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson

Mediocampistas y delanteros: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli