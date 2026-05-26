Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Cambio de plumaje! América apunta a tener jersey sin los colores tradicionales para la temporada 2026-27

Brian Rodríguez en lamento con América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Brian Rodríguez en lamento con América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 09:24 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Las Águilas tendrán su aniversario 110 en el Apertura 2026

Las Águilas del América buscan renovarse de cara a la temporada 2026-27, después de una campaña en la que se quedaron con las manos vacías el cuadro azulcrema busca embellecerse para el Apertura 2026, que tendrá como condimento el festejo del aniversario 110 de la institución.

Y las filtraciones de camisetas no se han hecho esperar para el cumpleaños del americanismo, recientemente se ha lanzado un prototipo del cual sería el jersey para la siguiente campaña resaltando una edición auténtica.

De acuerdo a Footy Headlines, el Club América lanzará una equipación en tonos plateados de manga larga que servirá como indumentaria de visitante resaltando el escudo histórico de las Águilas en tonos grises al igual que la marca que los viste y el patrocinador.

Jersey posible para el América de visita para la 2026-27 l X:Footy_Headlines

Las Águilas seguirán siendo amarillas

Cabe mencionar que, Footy Headlines sacó a la luz el posible diseño de la nueva camiseta de local que el América vestirá durante la temporada 2026-2027. La equipación, fabricada por Adidas, se inspira fuertemente en los uniformes que el equipo utilizó a finales de la década de los noventa con el amarillo.

La camiseta presenta el tradicional color amarillo crema como base. El elemento más distintivo es una gran marca de agua del escudo del club que ocupa toda la parte frontal de la prenda, un detalle que recuerda directamente a las equipaciones usadas por las Águilas entre 1996 y 2000.

Posible jersey del América para la temporada 26/27 l FOTO DE Footy Headlines

Tanto el logotipo de Adidas como el escudo del club se ubican en el centro del pecho, una disposición clásica. Las icónicas tres franjas de la marca alemana adornan los hombros en una secuencia de colores negro, rojo y negro.

Este enfoque de diseño, que utiliza un escudo en relieve a gran escala como patrón de fondo, es similar al estilo que se ha visto en la filtración de la camiseta del Chelsea para la misma temporada, aunque fabricada por Nike.

Posible playera del América conmemorativa para los 110 años l X:Footy_Headlines

¿Habrá camiseta de colección?

Asimismo recientemente, han filtrado la camiseta que utilizarán para su cumpleaños 110 que será parte de la colección retro y honrar la fundación del club que tiene como fecha el 16 de octubre de 1916 con un amarillo pálido en honor a los 70’s.

Lo Último
13:08 UNAM bloquea a 498 aspirantes por posibles trampas durante examen de admisión 2026 en línea
13:02 Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se integran a la Selección Mexicana
12:58 ¡Oficial! Alexia Putellas se despide de Barcelona, ¿Liga MX Femenil es opción?
12:56 México activará vigilancia por ébola durante el Mundial 2026 junto con EU y Canadá
12:50 ¿Quién es Alejandro Gómez, uno de los sparrings que sube a la Selección Mexicana para el Mundial 2026?
12:38 Dean Huijsen rompe el silencio tras quedar fuera de la convocatoria de España al Mundial
12:14 ¡Película de suspenso! ¿Qué va a pasar con Efraín Juárez y Pumas?
11:54 Jugadores de la Sub-21 de América 'piden oportunidad' en el primer equipo para el Apertura 2026
11:52 Pablo Solari rompe trofeo del Spartak Moscú en pleno festejo y se vuelve viral
11:51 ¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta