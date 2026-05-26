¡Cambio de plumaje! América apunta a tener jersey sin los colores tradicionales para la temporada 2026-27

Las Águilas del América buscan renovarse de cara a la temporada 2026-27, después de una campaña en la que se quedaron con las manos vacías el cuadro azulcrema busca embellecerse para el Apertura 2026, que tendrá como condimento el festejo del aniversario 110 de la institución.

Y las filtraciones de camisetas no se han hecho esperar para el cumpleaños del americanismo, recientemente se ha lanzado un prototipo del cual sería el jersey para la siguiente campaña resaltando una edición auténtica.

De acuerdo a Footy Headlines, el Club América lanzará una equipación en tonos plateados de manga larga que servirá como indumentaria de visitante resaltando el escudo histórico de las Águilas en tonos grises al igual que la marca que los viste y el patrocinador.

Jersey posible para el América de visita para la 2026-27 l X:Footy_Headlines

Las Águilas seguirán siendo amarillas

Cabe mencionar que, Footy Headlines sacó a la luz el posible diseño de la nueva camiseta de local que el América vestirá durante la temporada 2026-2027. La equipación, fabricada por Adidas, se inspira fuertemente en los uniformes que el equipo utilizó a finales de la década de los noventa con el amarillo.

La camiseta presenta el tradicional color amarillo crema como base. El elemento más distintivo es una gran marca de agua del escudo del club que ocupa toda la parte frontal de la prenda, un detalle que recuerda directamente a las equipaciones usadas por las Águilas entre 1996 y 2000.

Posible jersey del América para la temporada 26/27 l FOTO DE Footy Headlines

Tanto el logotipo de Adidas como el escudo del club se ubican en el centro del pecho, una disposición clásica. Las icónicas tres franjas de la marca alemana adornan los hombros en una secuencia de colores negro, rojo y negro.

Este enfoque de diseño, que utiliza un escudo en relieve a gran escala como patrón de fondo, es similar al estilo que se ha visto en la filtración de la camiseta del Chelsea para la misma temporada, aunque fabricada por Nike.

Posible playera del América conmemorativa para los 110 años l X:Footy_Headlines

¿Habrá camiseta de colección?