¿Se cae su llegada a Real Madrid? Cláusula de Mourinho con Benfica aumentó su valor

Incertidumbre en la 'Casa Blanca'. El esperado regreso de José Mourinho como entrenador de Real Madrid podría sufrir un revés inesperado y complicar la llegada del estratega portugués. Lo anterior por la cláusula de rescisión de su contrato con Benfica, cuyo valor cambiará este martes 26 de mayo, lo que mete mayor presión a las negociaciones.

De acuerdo con el diario AS, hasta este lunes 25 de mayo, el coste de Mourinho era de siete millones de euros. No obstante, a partir de este martes la cifra incrementó a los 15 millones, es decir, poco más del doble. Sin embargo, el mismo medio destacó que no se descarta que haya negociaciones para que los Merengues no tengan que pagar un monto tan alto.

José Mourinho, en su etapa con el Real Madrid | AFP

Mourinho confía en su llegada a Real Madrid

Por otra parte, la fuente mencionada señaló que el técnico portugués no se inmuta, pues sabe que es el principal candidato para tomar las riendas del conjunto blanco. Lo único que podría cambiar la historia es que Enrique Riquelme se imponga a Florentino Pérez en las elecciones de la institución madrileña.

Y es precisamente esa situación la que rezaga una resolución entre Real Madrir y Benfica, que está impaciente por definir su futuro. Las Águilas comenzarán la Fase Previa de la Europa League el 23 de julio, por lo que su pretemporada empezará a mediados de junio, pero para ello ya necesitan tener un técnico y un proyecto bien definidos.

José Mourinho en la Champions League| AP

Si el club portugués decidiera finalizar de manera unilateral su relación con Mourinho, entonces tendría que pagar 15 millones, pues lo haría después del 26 de mayo. Por ello, dependen de la resolución que tenga la dirigencia de Real Madrid, que podría reconsiderar el hecho de pagar una cláusula tan alta.

El Benfica, impaciente por resolver la situación

La indefinición sobre el futuro de su entrenador ha comenzado a generar inquietud en las oficinas del Benfica. El club portugués necesita cerrar este capítulo para poder avanzar con la planificación de la próxima temporada, que se presenta exigente.

Marco Silva, actual entrenador de Fulham pero que concluye su contrato el próximo 30 de junio, se presenta como la primera opción para Benfica en caso de que se concrete la salida de Mourinho. Sin embargo, todo depende de Real Madrid, que a partir de este martes deberá pagar el doble de lo originalmente planteado por el retorno de su deseado técnico.