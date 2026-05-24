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Futbol

Dani Carvajal se despide del Real Madrid con emotivo “Hala Madrid” junto a sus hijos en el Bernabéu

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:10 - 23 mayo 2026
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El histórico lateral español vivió una noche llena de lágrimas y homenajes en su adiós al Santiago Bernabéu, donde sus hijos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la despedida

Dani Carvajal vivió una despedida histórica con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El lateral español dijo adiós al club de su vida tras una carrera llena de títulos y momentos inolvidables, acompañado por miles de aficionados y por su familia, quienes protagonizaron una de las escenas más emotivas de la noche.

El momento más especial ocurrió cuando sus hijos tomaron el micrófono para gritar “Hala Madrid”, dejando claro que el amor por el club blanco ha acompañado a Carvajal desde pequeño y ahora también forma parte de una nueva generación madridista.

Dani Carvajal pasó de poner la primera piedra a convertirse en leyenda

Durante el homenaje en el Bernabéu se recordó una de las imágenes más simbólicas en la historia reciente del club: cuando un joven Dani Carvajal colocó junto a Alfredo Di Stéfano la primera piedra de la Ciudad Real Madrid.

Despedida de Dani Carvajal del Real Madrid | AP

Años después, aquel niño terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más exitosos en la historia del club, levantando múltiples títulos nacionales e internacionales y formando parte de una de las generaciones más dominantes del futbol europeo.

Dani Carvajal dejará al Real Madrid tras 23 años en el club | MEXSPORT
Dani Carvajal dejará al Real Madrid tras 23 años en el club | MEXSPORT

El Bernabéu se rindió ante una de sus máximas leyendas

Entre lágrimas, Carvajal agradeció el cariño de la afición y cerró su discurso con la frase “Ahora y siempre, Hala Madrid”, palabras que rápidamente se hicieron virales entre los seguidores merengues.

La salida del defensor español también marca el final de una época dorada para el Real Madrid, equipo con el que conquistó Champions League, Ligas y Mundiales de Clubes, consolidándose como uno de los grandes referentes del madridismo moderno.

Despedida de Dani Carvajal del Real Madrid | AP
Despedida de Dani Carvajal del Real Madrid | AP
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