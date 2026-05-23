El adiós de una leyenda: Dani Carvajal se despide del Real Madrid

El Estadio Santiago Bernabéu vivió una noche de intensas emociones en el cierre de la temporada de LALIGA. Tras 23 años perteneciendo a la institución (10 en la cantera y 13 en el primer equipo), el lateral derecho e histórico capitán, Dani Carvajal, disputó su último partido con la camiseta merengue en la victoria 4-2 ante el Athletic Club.

El icónico defensor se marchó entre lágrimas y bajo una monumental ovación al ser sustituido en los minutos finales, dejando una huella imborrable y un emotivo momento al cederle el brazalete de capitán a Fede Valverde.

Fede Valverde celebra un tanto del Real Madrid | TWITTER @FEDEEVALVERDE

De colocar la primera piedra en Valdebebas a la inmortalidad blanca

La historia de Dani Carvajal con el Real Madrid parece sacada de un guion de cine. El 12 de mayo de 2004, con apenas 12 años y siendo jugador del alevín, un pequeño Carvajal fue el elegido para representar a toda la cantera en un evento histórico, la inauguración de los terrenos de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas.

Aquel día, el niño colocó la primera piedra del complejo deportivo de la mano de la leyenda más grande del club, Don Alfredo Di Stéfano. Hoy 22 años después, ese mismo niño cierra un círculo poético perfecto, se marcha habiendo construido sobre esos cimientos la carrera más ganadora en la historia de la institución.

Palmarés de Dani Carvajal

Carvajal se despide consolidado como el futbolista más laureado en toda la historia del club blanco, alcanzando la increíble cifra de 27 títulos oficiales: 6 UEFA Champions League (Máximo ganador de la historia del torneo junto a Paco Gento, Toni Kroos , Luka Modrić y Nacho) .

6 Mundiales de Clubes / Copas Intercontinentales

5 Supercopas de Europa

4 Ligas de España

2 Copas del Rey

4 Supercopas de España

Despedida de Dani Carvajal del Real Madrid | AP