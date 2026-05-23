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Futbol

Cruz Azul: Todas las Finales perdidas por La Máquina en Liga MX

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:24 - 23 mayo 2026
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De Pumas y Chivas hasta las dolorosas derrotas ante América, Cruz Azul ha vivido varias finales amargas en la historia del futbol mexicano antes del Clausura 2026

Cruz Azul es uno de los equipos más históricos del futbol mexicano, aunque también ha protagonizado algunas de las derrotas más dolorosas en Finales de Liga MX. A lo largo de distintas generaciones, La Máquina ha visto escapar campeonatos en series que quedaron marcadas en la memoria de su afición.

La primera gran caída ocurrió en la temporada 1980-1981, cuando Pumas derrotó 4-2 a los celestes. Años más tarde llegaron nuevas desilusiones frente a clubes como Guadalajara, América, Necaxa, Santos Laguna y Monterrey.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

Todas las Finales perdidas de Cruz Azul en Liga MX

  • Temporada 1980-1981 | Pumas 4-2 Cruz Azul

  • Temporada 1986-1987 | Chivas 4-2 Cruz Azul

  • Temporada 1988-1989 | América 5-4 Cruz Azul

  • Temporada 1994-1995 | Necaxa 3-1 Cruz Azul

  • Clausura 2008 | Santos 3-2 Cruz Azul

  • Apertura 2009 | Monterrey 6-4 Cruz Azul

  • Clausura 2013 | América (4) 2-2 (2) Cruz Azul

  • Apertura 2018 | América 2-0 Cruz Azul

  • Clausura 2024 | América 2-1 Cruz Azul

Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT
Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT

América, el rival que más dolor le ha causado a La Máquina

De todas las derrotas en Finales, las más recordadas por la afición cementera han sido contra América, especialmente la del Clausura 2013, cuando Cruz Azul dejó escapar el campeonato en los últimos minutos y terminó cayendo en penales en una de las series más dramáticas en la historia de la Liga MX.

Ahora, con la final del Clausura 2026, La Máquina sumará un nuevo campeonato en sus vitrinas el domingo en Ciudad Universitaria cuando enfrente a Pumas en busca de coronar a un nuevo monarca de la Liga MX

El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7
El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7
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