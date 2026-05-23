‘Dios tiene algo destinado’: Memo Martínez lanza palabras conmovedoras tras gol ante Ghana

Se acerca la Vuelta de la Final del Clausura 2026 en la Liga MX; sin embargo, uno de los que pudo ser el protagonista, Guillermo Martínez, hoy está defendiendo los colores de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Dicha serie se ha visto mermada con la ausencia de futbolistas estelares tanto Erik Lira como Guillermo Martínez, por su concentración con la Selección Mexicana, este último ha lanzado un mensaje previo al duelo decisivo de sus compañeros.

‘Memote’ resaltó el buen trabajo de los felinos y dejó entrever que hay un plan: “La vi (la Final de ida) el equipo lo hizo bastante bien, a la vista de los demás fue algo no tan grato, pero el equipo tiene un plan que se va a llevar a cabo y solo Dios sabrá lo que tiene destinado para el club.”

Memo Martínez anotando ante Puebla en la J6 del Clausura 2026 l IMAGO7

¿Qué dijo sobre su participación ante Ghana?

Guillermo Martínez fue ecuánime y resaltó que más allá de la competencia en el Tri la importancia es llevar al equipo a lo más alto posible: "Más que competencia, todos somos un complemento, cada quién tiene cualidades diferentes, lo más importante es llevar a México a lo más alto, nada está seguro, solo Dios sabe qué tiene destinado para mí, mientras haya oportunidad, me voy a aferrar.”

El delantero quien anotó no ocultó su aprecio por el Estadio Cuauhtémoc: "Es algo muy importante, en este estadio tuve lindos recuerdos, no se me va a olvidar que en este estadio tuve mi primera oportunidad en selección.”

“Gracias a lo que hice en este terreno de juego se me abrieron las puertas, gracias también a esta institución de Puebla que estoy en selección, mientras haya una velita prendida, me voy a aferrar a ella", resaltó el exjugador de ‘La Franja’.

Guillermo Martínez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cómo fue el gol ante Ghana?

El conjunto mexicano lanzó un contragolpe, tras un travesaño que hizo temblar el arco de Acevedo, para que finalmente ‘Memote’ controlara el balón e hiciera el recorte para sacar un zurdazo al ángulo izquierdo del guardameta para poner el 2-0 al minuto 54.

El ariete sigue sumando credenciales después de su inesperado llamado rumbo al Mundial 2026; por ahora, el espigado delantero acompañará a su equipo en la Vuelta Final aunque no podrá ser dentro de la cancha.