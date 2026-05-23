Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Dios tiene algo destinado’: Memo Martínez lanza palabras conmovedoras tras gol ante Ghana

Guillermo Martínez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Guillermo Martínez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 17:23 - 23 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El delantero de los Universitarios habló tras el juego del Tri en Puebla

Se acerca la Vuelta de la Final del Clausura 2026 en la Liga MX; sin embargo, uno de los que pudo ser el protagonista, Guillermo Martínez, hoy está defendiendo los colores de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Dicha serie se ha visto mermada con la ausencia de futbolistas estelares tanto Erik Lira como Guillermo Martínez, por su concentración con la Selección Mexicana, este último ha lanzado un mensaje previo al duelo decisivo de sus compañeros.

‘Memote’ resaltó el buen trabajo de los felinos y dejó entrever que hay un plan: “La vi (la Final de ida) el equipo lo hizo bastante bien, a la vista de los demás fue algo no tan grato, pero el equipo tiene un plan que se va a llevar a cabo y solo Dios sabrá lo que tiene destinado para el club.”

Memo Martínez anotando ante Puebla en la J6 del Clausura 2026 l IMAGO7

¿Qué dijo sobre su participación ante Ghana?

Guillermo Martínez fue ecuánime y resaltó que más allá de la competencia en el Tri la importancia es llevar al equipo a lo más alto posible: "Más que competencia, todos somos un complemento, cada quién tiene cualidades diferentes, lo más importante es llevar a México a lo más alto, nada está seguro, solo Dios sabe qué tiene destinado para mí, mientras haya oportunidad, me voy a aferrar.”

El delantero quien anotó no ocultó su aprecio por el Estadio Cuauhtémoc: "Es algo muy importante, en este estadio tuve lindos recuerdos, no se me va a olvidar que en este estadio tuve mi primera oportunidad en selección.”

“Gracias a lo que hice en este terreno de juego se me abrieron las puertas, gracias también a esta institución de Puebla que estoy en selección, mientras haya una velita prendida, me voy a aferrar a ella", resaltó el exjugador de ‘La Franja’.

Guillermo Martínez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Guillermo Martínez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cómo fue el gol ante Ghana?

El conjunto mexicano lanzó un contragolpe, tras un travesaño que hizo temblar el arco de Acevedo, para que finalmente ‘Memote’ controlara el balón e hiciera el recorte para sacar un zurdazo al ángulo izquierdo del guardameta para poner el 2-0 al minuto 54.

El ariete sigue sumando credenciales después de su inesperado llamado rumbo al Mundial 2026; por ahora, el espigado delantero acompañará a su equipo en la Vuelta Final aunque no podrá ser dentro de la cancha.

Memo Martínez en celebración de gol con Puebla
Lo Último
18:16 ¿Tienes tarjeta INAPAM? Estos serán los descuentos y beneficios de junio 2026
18:10 Dani Carvajal se despide del Real Madrid con emotivo “Hala Madrid” junto a sus hijos en el Bernabéu
18:10 ¿Cómo fue la primera temporada de Álvaro Fidalgo en el Real Betis?
18:04 Mundial 2026: Las listas de todas las selecciones que jugarán la Copa
17:47 ¡Inconsolable! Mastantuono no pudo evitar las lágrimas en el homenaje del Real Madrid a Carvajal y Alaba
17:31 Cartelera oficial para la Noche de los Grandes 2026
17:23 ‘Dios tiene algo destinado’: Memo Martínez lanza palabras conmovedoras tras gol ante Ghana
17:22 Reportan disparos cerca de la Casa Blanca; activan operativo de máxima seguridad
17:04 Policía suiza investiga presunto robo en el que resultó herido Alain Prost, expiloto de F1
16:55 Las selecciones que nunca han sido campeonas del mundo y podrían dar la sorpresa