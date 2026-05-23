Sueño americano en México: la razón de la inversión estadounidense en Liga MX

El deporte puro en su concepción ya no existe, ahora es un negocio y, el que tenga mayor poder adquisitivo, gana. La Liga MX siempre ha contado con socios muy marcados, sin embargo, en los últimos años han surgido unos nuevos inversores en el balompié nacional.

La globalización permitió que varios empresarios estadounidenses comenzaran a ver con buenos ojos a la Liga MX, como fue el caso de Rob Mac, Ryan Reynolds, Eva Longoria y otras celebridades, quienes adquirieron una participación del 50 por ciento del Necaxa. Sin embargo, Hollywood no fue el único que mostró interés en el balompié mexicano, pues los ejemplos sobre, como el caso de Marc Spiegel de Innovatio Capital, quien compró al Querétaro.

También se puede mencionar a Apollo Sports Capital, quien compró acciones del Atlético de Madrid y, por ende, del San Luis. Pero el caso predilecto por la grandeza e importancia del equipo es el del América, pues la firma de capital privado, General Atlantic, se hizo acreedora del 49 por ciento de participación del conjunto de Coapa.

Brian Rodríguez en celebración con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El sueño americano en México

Todo tiene una explicación, ya que aunque en el papel todas las intenciones puedan parecer en el bien y la evolución del futbol mexicano, no hay que olvidar que todos los antes mencionados son empresarios, y el empresario siempre procurará su patrimonio. "Muchos inversionistas consideran actualmente a los clubes de la Liga MX como un activo muy infravalorado", aseguró Walter Franco, director de Victus Advisors, empresa que ha asesorado a equipos mexicanos y estadounidenses.

Pero, ¿qué significa ser una liga infravalorada? A diferencia de la propia MLS, la Liga MX cuenta con una audiencia importante, pues en Estados Unidos cuenta con una fiel afición que sigue a los equipos mexicanos cada fin de semana. Con datos de un estudio de Interticket, el Clausura 2026 tuvo una audiencia promedio de 687.000 espectadores; la Premier League en NBC anunció una audiencia promedio de la Premier League de 510.000 espectadores.

El trofeo de la Liga MX ya espera al ganador entre Pumas y Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué es lo que hace especial a la Liga MX para la inversión extranjera?

Como lo mencionó Franco, la b es un producto infravalorado, pues en otras latitudes no se conoce su verdadero potencial. Sin embargo, uno de los nuevos caciques dentro del balompié nacional, Marc Spiegel, comentó en entrevista a ESPN sus impresiones del mundo del futbol en México.

"La liga mexicana, no hay ninguna otra liga en el mundo con el potencial de crecimiento que tiene". Es una liga con una enorme base de aficionados, una gran infraestructura y seguidores que trascienden fronteras", comentó.