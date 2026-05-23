¿Qué novedades hay con la venta del Atlas y la posible renovación de Diego Cocca con el cambio de propietario?
La incertidumbre continúa alrededor del Atlas en la Liga MX. A pocos días de concretarse oficialmente el cambio de dueños, el ambiente al interior de la institución rojinegra se mantiene bajo total hermetismo, especialmente en torno al futuro deportivo del club rumbo al Apertura 2026.
Aunque Grupo PRODI está cerca de tomar control absoluto de la institución, la actual directiva continúa al frente del proceso de transición. Por ahora, el presidente de Atlas, Aníbal Fajer, sigue encabezando las operaciones del club y aseguró que el cambio de administración avanza de manera ordenada.
“Como se ha comunicado, el 30 de junio es una entrega definitiva, pero por supuesto que no es un tema de este día se corta, sino todo ha ido caminando día a día en un proceso de transición. Lo que podemos transmitir a la afición es que es un proceso, al igual que el proceso de venta, un proceso institucional ordenado, con comités muy bien estructurados para tomar las mejores decisiones hacia el equipo”.
¿Continuará Diego Cocca?
Uno de los temas que más inquieta a la afición es la continuidad de Diego Cocca al frente del proyecto rojinegro. Sobre ello, Fajer reconoció que las conversaciones continúan y que existe disposición de ambas partes para mantener el vínculo.
“Siempre hay diálogo y en el diálogo no hay de un solo lado. Por lo menos, tiene que haber dos lados hablando y creo que hay voluntad de todos de seguir construyendo un Atlas competitivo y eso es algo muy importante como base esa negociación”.
Renovación en el Estadio Jalisco
Además de la planeación deportiva, Atlas aprovechará el receso previo al próximo torneo para realizar una renovación total del césped del Estadio Jalisco, inmueble que será sometido a trabajos de modernización para mejorar las condiciones de la cancha.
“Estará listo para el arranque en el torneo, falta mucho tiempo. Hemos platicado con Liga MX para poder tener los partidos en el momento adecuado para que la cancha esté renovada. Sí va a haber trabajos, todavía tuvimos la final de ida de nuestra sub 19 femenil y fue el último partido que se disputó en esa cancha, que será levantada en su totalidad. Se hará una cancha mucho más moderna, con arena sílica, con buenos drenes, con buena nivelación, que permitirá tener mucho mejor terreno. Debe estar para el primer partido de local que le toque a Atlas en el Apertura 2026”.