¿Qué novedades hay con la venta del Atlas y la posible renovación de Diego Cocca con el cambio de propietario?

La incertidumbre continúa alrededor del Atlas en la Liga MX. A pocos días de concretarse oficialmente el cambio de dueños, el ambiente al interior de la institución rojinegra se mantiene bajo total hermetismo, especialmente en torno al futuro deportivo del club rumbo al Apertura 2026.

Aunque Grupo PRODI está cerca de tomar control absoluto de la institución, la actual directiva continúa al frente del proceso de transición. Por ahora, el presidente de Atlas, Aníbal Fajer, sigue encabezando las operaciones del club y aseguró que el cambio de administración avanza de manera ordenada.

“Como se ha comunicado, el 30 de junio es una entrega definitiva, pero por supuesto que no es un tema de este día se corta, sino todo ha ido caminando día a día en un proceso de transición. Lo que podemos transmitir a la afición es que es un proceso, al igual que el proceso de venta, un proceso institucional ordenado, con comités muy bien estructurados para tomar las mejores decisiones hacia el equipo”.

Equipo del Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Continuará Diego Cocca?

Uno de los temas que más inquieta a la afición es la continuidad de Diego Cocca al frente del proyecto rojinegro. Sobre ello, Fajer reconoció que las conversaciones continúan y que existe disposición de ambas partes para mantener el vínculo.

“Siempre hay diálogo y en el diálogo no hay de un solo lado. Por lo menos, tiene que haber dos lados hablando y creo que hay voluntad de todos de seguir construyendo un Atlas competitivo y eso es algo muy importante como base esa negociación”.

Diego Cocca en el partido Atlas contra Cruz Azul | MEXSPORT

Renovación en el Estadio Jalisco

Además de la planeación deportiva, Atlas aprovechará el receso previo al próximo torneo para realizar una renovación total del césped del Estadio Jalisco, inmueble que será sometido a trabajos de modernización para mejorar las condiciones de la cancha.

Estadio Jalisco, casa de Chivas | IMAGO7