¡Una chamba de esas! trabajadores del INE tendrán 42 días de home office por el Mundial

El Instituto Nacional Electoral implementará un esquema de trabajo remoto para parte de su personal durante 42 días, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes.

La medida aplicará del 1 de junio al 12 de julio de 2026 y busca disminuir complicaciones relacionadas con el tránsito, movilidad y concentración de personas que se esperan durante el torneo internacional.

La medida busca reducir afectaciones por movilidad durante la Copa del Mundo. / Redes Sociales

¿Por qué el INE mandará a su personal a home office?

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Claudia Arlett Espino, explicó que la decisión responde a los retos de movilidad que enfrentará la capital del país durante el Mundial.

De acuerdo con el posicionamiento institucional, la intención es facilitar tanto el traslado del personal como la circulación de la ciudadanía ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros por los partidos programados en la CDMX.

La funcionaria precisó que el esquema remoto no significa una suspensión de labores ni una disminución en las actividades del organismo electoral.

“El INE seguirá trabajando con normalidad y a plena capacidad en todo el país”, señaló la secretaria ejecutiva al explicar que las áreas que requieran presencia física mantendrán guardias y operación presencial.

El home office lo aplicarán del lunes 1 de junio al domingo 12 de julio de 2026 / Redes Sociales

¿Qué áreas del INE trabajarán desde casa?

El esquema de home office aplicará principalmente para trabajadores de oficinas centrales y algunas áreas ubicadas en la zona centro del país.

Además, el organismo aclaró que la mayoría de los Módulos de Atención Ciudadana continuarán operando de manera habitual, por lo que los trámites relacionados con la credencial para votar y otros servicios seguirán disponibles para la población.

La medida coincide con los preparativos rumbo al Mundial 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026 traerá retos de movilidad en CDMX

Autoridades capitalinas y distintas instituciones han anticipado posibles complicaciones viales y alta demanda en servicios durante el evento deportivo.

La Copa del Mundo contempla partidos en la Ciudad de México, lo que provocará una importante movilización de aficionados, turistas y personal logístico durante varias semanas.

Ante este panorama, dependencias y organismos públicos han comenzado a ajustar esquemas laborales para disminuir traslados y evitar saturaciones en algunas zonas de la capital.