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China registra una de sus peores explosiones mineras; hay al menos 90 muertos

Explosión en mina de China deja al menos 90 muertos. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:21 - 23 mayo 2026
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Una explosión de gas en la mina Liushenyu, en el norte de China, dejó al menos 90 fallecidos; equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los 247 trabajadores que estaban en el sitio.

Una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China dejó al menos 90 personas muertas y varios trabajadores desaparecidos el pasado viernes 22 de mayo, de acuerdo con reportes de medios estatales y autoridades locales. El siniestro ocurrió en la mina Liushenyu, ubicada en el condado de Qinyuan, en la provincia de Shanxi.

De acuerdo con información oficial difundida por la agencia estatal Xinhua, al momento del accidente había 247 trabajadores dentro de la mina. Hasta ahora, 201 mineros lograron ser evacuados con vida, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

El gobierno chino desplegó cientos de rescatistas y equipos de emergencia en la zona para localizar a las personas desaparecidas y atender a los heridos. Algunos trabajadores fueron hospitalizados por inhalación de gases tóxicos y otras lesiones derivadas de la explosión.

Equipos de rescate trabajan en la mina Liushenyu, en la provincia de Shanxi, donde una explosión dejó al menos 90 muertos. / AP

¿Qué provocó la explosión en la mina de China?

Las autoridades chinas informaron que la explosión habría sido causada por una acumulación de gas dentro de la mina, aunque las investigaciones continúan para determinar con precisión qué originó el accidente.

El presidente de China, Xi Jinping, pidió intensificar las labores de rescate, atender a los lesionados y esclarecer lo ocurrido. Además, exigió que se determinen responsabilidades para evitar nuevas tragedias en la industria minera.

Autoridades y brigadas de emergencia realizan labores de búsqueda tras la explosión registrada en una mina de carbón en el norte de China. / AP

Uno de los peores accidentes mineros en China desde 2009

La explosión en la mina Liushenyu ya es considerada el accidente minero más grave en China en más de 15 años. La provincia de Shanxi es una de las principales regiones productoras de carbón del país y concentra una gran actividad minera.

Mineros lograron ser evacuados con vida y fueron llevados a hospitales. / AP
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