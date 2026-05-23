AC Milan vs Cagliari ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Serie A?

El AC Milan recibe este domingo 24 de mayo al Cagliari Calcio en el Estadio San Siro, en un compromiso correspondiente a la jornada 38 y última de la temporada 2025-26 de la Serie A.

El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri saldrá al terreno de juego con la firme obligación de sumar los tres puntos ante su gente para certificar de manera definitiva su pase a la próxima edición de la Champions League.

Davide Bartesaghi y Francisco Conceicao en el partido de AC Milan contra Juventus | AP

Los de Lombardía llegan motivados a la cita final del campeonato luego de firmar una valiosa victoria por 2-1 a domicilio frente al Genoa en la fecha anterior.

La localía no será sencilla, ya que enfrente tendrán a una escuadra de Cerdeña que logró tomar una bocanada de aire puro tras vencer al Torino la semana pasada, un resultado impulsado por el liderato defensivo del colombiano Yerry Mina que los mantiene con vida en la lucha por la permanencia.

Claves del encuentro

El historial histórico entre ambas instituciones de la Serie A favorece ampliamente a los de San Siro.

Jugadores de Cagliari sobre Malen l AP

De los 94 enfrentamientos directos registrados entre todas las competiciones, el AC Milan mantiene una marca de 55 triunfos, frente a apenas 9 victorias del Cagliari y un total de 30 empates.

El antecedente más cercano en el presente torneo se remonta al pasado 2 de enero de 2026, cuando el cuadro rossonero se impuso por la mínima diferencia (1-0) en su visita al Arena Cerdeña con una anotación solitaria del portugués Rafael Leão.

¿Cuándo y en dónde ver?