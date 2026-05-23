Línea 2 del Metro tendrá cierres este fin de semana; conoce las estaciones afectadas
El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un cierre parcial en la Línea 2 que impactará la movilidad en la Ciudad de México, debido a trabajos de rehabilitación.
A partir del 23 de mayo a las 20:00 horas, el tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo.
¿Cómo operará la Línea 2 del Metro CDMX?
El servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.
RTP dará servicio gratuito para apoyar a usuarios
El STC Metro informó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio gratuito para cubrir el trayecto afectado por la suspensión.
"El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá sin servicio y contará con apoyo gratuito de unidades de @RTP_CiudadDeMex. Agradezco su comprensión; seguimos trabajando para mejorar las instalaciones de la Red"
Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX
Se recomienda a los usuarios:
Tomar previsiones en sus tiempos de traslado
Utilizar rutas alternas
Seguir indicaciones del personal operativo
Estas acciones buscan mejorar el servicio en una de las líneas más utilizadas del sistema de transporte en la capital.
#AvisoMetro: Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 23, 2026
El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña… pic.twitter.com/Sj7Vh06Lvy