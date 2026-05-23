Línea 2 del Metro tendrá cierres este fin de semana; conoce las estaciones afectadas

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un cierre parcial en la Línea 2 que impactará la movilidad en la Ciudad de México, debido a trabajos de rehabilitación.

A partir del 23 de mayo a las 20:00 horas, el tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo.

El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado. / iStock

¿Cómo operará la Línea 2 del Metro CDMX?

El servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.

RTP dará servicio gratuito para apoyar a usuarios

El STC Metro informó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio gratuito para cubrir el trayecto afectado por la suspensión.

"El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá sin servicio y contará con apoyo gratuito de unidades de @RTP_CiudadDeMex. Agradezco su comprensión; seguimos trabajando para mejorar las instalaciones de la Red"

Metro CDMX modifica servicio en Línea 2. / iStock

Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX

Se recomienda a los usuarios: Tomar previsiones en sus tiempos de traslado

Utilizar rutas alternas

Seguir indicaciones del personal operativo Estas acciones buscan mejorar el servicio en una de las líneas más utilizadas del sistema de transporte en la capital.

Usuarios deberán tomar rutas alternas por obras en la Línea 2 del Metro. / iStock