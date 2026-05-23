Contundente: Enrique Riquelme se postula para presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme se postuló como candidato a la presidencia del Real Madrid, acto que encendió el panorama institucional del club blanco, al punto de colocar muy cerca la posibilidad de celebrar elecciones por primera vez en casi dos décadas. La Junta Electoral del club dispone ahora de 24 horas para revisar la documentación presentada y, en caso de validarla, deberá fijar una fecha de votación en un plazo máximo de 15 días.

Enrique Riquelme, joven empresario aspirante a la presidencia merengue | EFE

Un proyecto que busca reactivar la voz del socio

El empresario acudió este sábado a las oficinas del órgano electoral tras formalizar previamente su aval ante notario. Aunque tenía previsto completar el trámite por la mañana, una serie de reuniones retrasaron su llegada hasta la tarde, momento en el que permaneció cerca de 50 minutos entregando la documentación necesaria para oficializar su candidatura.

A su salida, Enrique Riquelme ofreció sus primeras palabras ante los medios, destacando el carácter histórico del momento: aseguró que, tras 20 años, los socios del club podrían volver a votar. Subrayó que su propuesta no es “contra nadie”, sino a favor del crecimiento institucional y deportivo del equipo, con un enfoque que prioriza al socio como eje central de decisiones.

Enrique Riquelme | IG @enriqueriquelmev

El candidato también hizo un llamado directo a los miembros del club para que participen sin temor en el proceso democrático. Prometió una campaña intensa para explicar su proyecto en caso de que la candidatura sea aprobada, insistiendo en la importancia de comparar propuestas antes de emitir el voto.

¿Quién respalda a Riquelme y qué tan viable es su candidatura?

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el aval económico exigido por los estatutos del Real Madrid. En las últimas horas trascendió que entidades como Banco Santander y BBVA habrían rechazado respaldar su candidatura. Sin embargo, el equipo de Riquelme habría conseguido el apoyo de Scotiabank y Andbank, instituciones que cumplen con el requisito de estar registradas en el Banco de España.

En paralelo, han comenzado a circular nombres de posibles integrantes de su Junta Directiva, entre ellos perfiles empresariales y figuras vinculadas al entorno madridista. Aunque aún no hay confirmación oficial, estos movimientos refuerzan la percepción de que se trata de un proyecto estructurado y con respaldo financiero sólido.

Florentino Pérez es parte relevante de la polémica | MexSport

La candidatura de Riquelme supone el primer desafío real para Florentino Pérez desde su regreso a la presidencia en 2009. Desde entonces, el dirigente había sido reelegido sin oposición en múltiples ocasiones, lo que evitó la celebración de elecciones entre los socios del club.

De hecho, la última vez que los socios del Real Madrid acudieron a las urnas fue en 2006, cuando resultó elegido Ramón Calderón. Antes de eso, en 2004, Florentino Pérez había logrado una victoria abrumadora frente a Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

Si la candidatura supera el filtro de la Junta Electoral, el club deberá organizar los comicios en un plazo breve, posiblemente antes del 8 de junio. Más de 90 mil socios con derecho a voto podrán participar, ya sea de forma presencial en el estadio Santiago Bernabéu o en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, o mediante voto por correo bajo supervisión notarial, marcando así un momento clave en la historia reciente del club.