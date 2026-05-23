Con alma Celeste: Cruz Azul cierra preparación previo a la Final con entrenamiento a puerta abierta

Con la fe intacta y la ilusión al máximo, todo está listo en Cruz Azul para disputar la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM en la cancha de Ciudad Universitaria.

Entrenamiento a puerta abierta de Cruz Azul | Iliany Aparicio

Afición, jugadores y directiva cerraron filas previo al duelo definitivo, en una jornada marcada por el apoyo total hacia el equipo celeste.

El plantel prácticamente trabajó completo, a excepción de Nicolás Ibáñez, quien realizó trabajo por separado, aunque el resto del grupo quedó listo para encarar el compromiso más importante del torneo en CU.

Equipo de Cruz Azul con su afición en entrenamiento | Iliany Aparicio

Durante la llegada y concentración del equipo también estuvo presente el ingeniero Víctor Velázquez, quien acompañó al plantel en medio del ambiente de ilusión que vive la institución rumbo a la final.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la presencia de una bandera en honor a Rodrigo Mondragón, aficionado celeste que falleció recientemente en Ciudad Universitaria y que fue recordado por la afición como parte de esta fiesta cementera.

Además, Joel Huiqui fue uno de los más ovacionados por los aficionados, demostrando el cariño y reconocimiento que mantiene entre la gente de La Máquina en una noche donde la esperanza de levantar el título está más viva que nunca.