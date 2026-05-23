Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Bombazo! Alejandro Zendejas irá al Mundial 2026 con Estados Unidos

Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 12:05 - 23 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El jugador de las Águilas del América está contemplado entre los 26 seleccionados

La situación de Alejandro Zendejas en la Selección de Estados Unidos parece tener un giro inesperado rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se encuentra a la vuelta de la esquina. Luego de quedar fuera de la última convocatoria del Team USA ahora está contemplado para estar entre los 26 seleccionados.

De acuerdo a The Guardian, el mediocampista de 28 años aparece en la lista del cuadro comandado por Mauricio Pochettino en donde destacan sorpresas, especialmente la inclusión del mexicamericano además de Gio Reyna y Sebastián Berhalter, mientras que Diego Luna y Tanner Tessmann serán los grandes ausentes. 

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

¿Cómo va su participación de Zendejas con Estados Unidos?

El jugador Azulcrema seguirá ampliando su currículum con la Selección de ‘Las Barras y las Estrellas’ que representa desde 2023 en donde acumula 13 apariciones. No obstante, su actividad bajó en 2024, periodo en el que únicamente fue convocado en tres ocasiones, lo que refleja una reducción en su presencia dentro del equipo y retomó a finales de 2025, pero a inicios de 2026 estaba ausente, esto también debido a las lesiones. 

En el panorama actual, la competencia dentro de la selección estadounidense y los recientes procesos de convocatoria han influido en la continuidad de Zendejas. Sin embargo, tendrá el voto de confianza ante las bajas que presentaría USA.

Alejandro Zendejas, en partido con la Selección de Estados Unidos | AP

Cabe mencionar, que pese a que sus convocatorias con Estados Unidos comenzaron a ser regulares, el atacante del América se perdió la Copa Oro en 2025. Zendejas tuvo un gran nivel, sin embargo, fue por su  participación en el juego ante LAFC por el Mundial de Clubes.

El jugador estadounidense suma dos goles en un partido amistoso ante Japón; y uno más en Nations League ante Granada. Pero su equilibrio ha sido lo más resalta, misma que le una mayor variante al ataque tanto en su club como en Selección.

Zendejas descarta mal momento de América | MEXSPORT
Zendejas descarta mal momento de América | MEXSPORT

El goleador de Jardine en el América

Desde la llegada de André Jardine al banquillo del América en el Apertura 2023 ha convertido a Alejandro Zendejas en su principal arma del gol. El desequilibrante jugador pese a no ser centro delantero alcanzó una destacada cifra tras la serie ante Pumas en Cuartos de Final.

El mexicoamericano se ha erigido como el máximo romperredes del América en la era Jardine con un total de 40 goles. Su capacidad para aparecer en momentos clave, así como su versatilidad en el frente de ataque, lo han convertido en una pieza fundamental dentro del esquema ofensivo del equipo.

Lo Último
13:33 Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver la Final del Clausura 2026 de la Liga MX?
13:27 Polémicas en la Liguilla del Clausura 2026: penaltis, alineaciones indebidas y decisiones cuestionadas
13:22 “Agradecidos con el de arriba”: autobús de Los Inquietos del Norte queda envuelto en llamas / VIDEO
12:45 ¡Póker de Reinas! El Barcelona destroza al Lyon y conquista su cuarta Champions
12:44 Hull City asciende dramáticamente a la Premier League ante el Middlesbrough
12:21 China registra una de sus peores explosiones mineras; hay al menos 90 muertos
12:17 AC Milan vs Cagliari ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Serie A?
12:05 ¡Bombazo! Alejandro Zendejas irá al Mundial 2026 con Estados Unidos
11:35 Mateo Chávez y la “Hormiga” González: de amigos en la cantera de Chivas a seleccionados nacionales
11:21 Sprint del GP de Canadá: Checo luce con su mejor resultado en Cadillac; Russell se lleva la carrera