¡Bombazo! Alejandro Zendejas irá al Mundial 2026 con Estados Unidos

La situación de Alejandro Zendejas en la Selección de Estados Unidos parece tener un giro inesperado rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se encuentra a la vuelta de la esquina. Luego de quedar fuera de la última convocatoria del Team USA ahora está contemplado para estar entre los 26 seleccionados.

De acuerdo a The Guardian, el mediocampista de 28 años aparece en la lista del cuadro comandado por Mauricio Pochettino en donde destacan sorpresas, especialmente la inclusión del mexicamericano además de Gio Reyna y Sebastián Berhalter, mientras que Diego Luna y Tanner Tessmann serán los grandes ausentes.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

¿Cómo va su participación de Zendejas con Estados Unidos?

El jugador Azulcrema seguirá ampliando su currículum con la Selección de ‘Las Barras y las Estrellas’ que representa desde 2023 en donde acumula 13 apariciones. No obstante, su actividad bajó en 2024, periodo en el que únicamente fue convocado en tres ocasiones, lo que refleja una reducción en su presencia dentro del equipo y retomó a finales de 2025, pero a inicios de 2026 estaba ausente, esto también debido a las lesiones.

En el panorama actual, la competencia dentro de la selección estadounidense y los recientes procesos de convocatoria han influido en la continuidad de Zendejas. Sin embargo, tendrá el voto de confianza ante las bajas que presentaría USA.

Alejandro Zendejas, en partido con la Selección de Estados Unidos | AP

Cabe mencionar, que pese a que sus convocatorias con Estados Unidos comenzaron a ser regulares, el atacante del América se perdió la Copa Oro en 2025. Zendejas tuvo un gran nivel, sin embargo, fue por su participación en el juego ante LAFC por el Mundial de Clubes.

El jugador estadounidense suma dos goles en un partido amistoso ante Japón; y uno más en Nations League ante Granada. Pero su equilibrio ha sido lo más resalta, misma que le una mayor variante al ataque tanto en su club como en Selección.

Zendejas descarta mal momento de América | MEXSPORT

El goleador de Jardine en el América

Desde la llegada de André Jardine al banquillo del América en el Apertura 2023 ha convertido a Alejandro Zendejas en su principal arma del gol. El desequilibrante jugador pese a no ser centro delantero alcanzó una destacada cifra tras la serie ante Pumas en Cuartos de Final.