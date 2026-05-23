¡Póker de Reinas! El Barcelona destroza al Lyon y conquista su cuarta Champions

El FC Barcelona Femenil vuelve a reinar en Europa. En una exhibición de futbol, contundencia y madurez, las blaugranas pasaron por encima de su "bestia negra", el Olympique de Lyon, con un inapelable 4-0.

Tras conquistar la Copa de la Reina hace apenas una semana, el equipo de Pere Romeu amarra el doblete y se queda a un solo paso del triplete si certifica la Liga F.

Un susto tempranero

El partido comenzó con el Lyon queriendo hacer valer su historia. En el minuto 13, el Ullevaal Stadion contuvo el aliento cuando la estadounidense Lindsey Horan (apoyada en el juego ofensivo de Heaps) mandó el balón al fondo de la red. Sin embargo, el grito de gol francés se ahogó de inmediato, el cuerpo arbitral anuló la acción por un fuera de lugar claro.

El Barça respiraba y empezaba a adueñarse de la pelota. Tras un primer tiempo cerrado, la segunda mitad se tiñó completamente de azulgrana gracias a una inspiración polaca. Al minuto 55, Ewa Pajor rompió el cerrojo. Con una definición letal, la delantera puso el 1-0 que desató la locura en el banquillo catalán.

El Lyon intentó reaccionar, pero el Barcelona olió la sangre. Al minuto 69, tras una brillante jugada colectiva dentro del área, apareció de nuevo Ewa Pajor para firmar su doblete de la noche.

Ewa Pajor Barcelona l AP

Con este tanto, la polaca no solo encarrilaba la final, sino que acariciaba la gloria individual, alcanzaba los 11 goles en el torneo, consolidándose como la máxima e indiscutible goleadora de esta edición de la Champions.

El show de Salma en el añadido

Con el Lyon completamente volcado al ataque y dejando espacios atrás, el tramo final se convirtió en el escenario ideal para la velocidad de Salma Paralluelo. Cuando el reloj marcaba el minuto 90, Salma aprovechó una contra perfecta para sentenciar el encuentro con el 3-0.

El cuarto título ya era una realidad, pero el festival no había terminado. El cuarto árbitro señaló 7 minutos de tiempo añadido, y la joven estrella española no desaprovechó el tiempo. En el minuto 90+3, Paralluelo selló su propio doblete de la noche tras otra letal jugada, firmando el 4-0 definitivo.

Salma Paralluelo Barcelona l AP