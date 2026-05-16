El Barça arrolla al Atlético y conquista su duodécima Copa de la Reina

El Barcelona Femenil sigue devorando trofeos y agigantando su dinastía. En una noche que rozó la perfección en el Estadio de Gran Canaria, el conjunto catalán se adjudicó la Copa de la Reina 2026 tras derrotar con autoridad por 3-1 al Atlético de Madrid.

Las azulgranas firmaron un monólogo absoluto en la primera mitad que sentenció la final de forma prematura, asegurando su 12º título de copa y dejando la mesa puesta para buscar el triplete continental la próxima semana.

Con un medio campo liderado por la capitana Alexia Putellas, el Barça impuso condiciones y comenzó a taladrar la zaga colchonera por el sector izquierdo. Tras un primer aviso que Lola Gallardo logró contener, el cerrojo rojiblanco terminó por romperse al minuto 23.

Mientras el banquillo madrileño reclamaba una falta previa, Claudia Pina sacó un derechazo potente y cruzado para batir las redes, festejando con furia señalándose el escudo. El golpe de timón no dio tregua al Atlético. Apenas al minuto 30, Vicky López mandó un centro milimétrico que Esmee Brugts conectó con un sólido testarazo dentro del área chica.

Aunque la jugada fue minuciosamente revisada por el VAR por un posible fuera de juego, el tanto subió al marcador desatando la algarabía culé. La estocada definitiva llegó sólo cinco minutos después.

Al 36', tras un tiro de esquina cobrado por Pina, el balón quedó suelto en zona de peligro tras un despeje defectuoso; ahí apareció la letal Salma Paralluelo para meter la bota y mandarla a guardar al fondo, decretando un contundente 3-0 antes de irse al descanso que dejó al cuadro madrileño prácticamente lona.

Barcelona femenil festejando un gol

Reacción tardía de las colchoneras

El Atlético de Madrid tiró de orgullo y adelantó líneas buscando meterse en el encuentro. La insistencia tuvo premio al minuto 58, cuando la noruega Vilde Bøe Risa sacó un auténtico remate, firmando el 3-1 que revivió momentáneamente las esperanzas del conjunto de la capital.