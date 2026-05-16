Ricardo Arjona visitó La Bombonera y lamentó la eliminación de Boca: “Un sentimiento que a veces duele”

Ricardo Arjona vivió una noche cargada de emociones en La Bombonera luego de asistir al partido entre Boca Juniors y Huracán por el Torneo Apertura.

El artista aprovechó un descanso dentro de su exitosa residencia de conciertos en Buenos Aires para regresar al estadio xeneize, equipo del que ha confesado ser aficionado desde hace varios años. Sin embargo, la visita terminó con sabor amargo después de la derrota 3-2 de Boca, resultado que significó la eliminación del torneo.

A través de redes sociales, Arjona compartió distintos videos e imágenes desde las tribunas, donde dejó claro el sentimiento que le provocó el resultado del equipo argentino.

“Boca. Un sentimiento que da muchas alegrías y que a veces también duele”, publicó el cantante junto a una panorámica del estadio repleto de aficionados.

História de Instagram Ricardo Arjona | CAPTURA DE PANTALLA

Arjona recordó su conexión con la afición de Boca

El músico también compartió momentos del ambiente en La Bombonera, recordando sus primeras experiencias siguiendo al club y entonando los clásicos cánticos de la hinchada.

Darío #Benedetto fue con su mujer a ver a @Ricardo_Arjona y de paso le regaló la camiseta de #Boca al cantautor guatemalteco. pic.twitter.com/tucocll2Oz — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) December 1, 2017

Las publicaciones rápidamente comenzaron a viralizarse entre aficionados de Boca, quienes destacaron la cercanía y pasión que el guatemalteco ha mostrado por el club a lo largo de los años.

Durante su visita al estadio, Arjona además fue recibido por Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, quien le entregó una camiseta personalizada con el número 10 y su apellido.

Ricardo Arjona con Juan Román Riquelme en La Bombonera | Boca Juniors

Ricardo Arjona vive una exitosa gira en Argentina

La visita a La Bombonera llegó en medio del gran momento que atraviesa el cantante en Argentina con su gira “Lo que el Seco no dijo”, serie de conciertos que ha registrado llenos totales en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El regreso a los escenarios de Arjona también ha sido especialmente significativo después de los problemas de salud y las cirugías de columna que enfrentó en los últimos años.

Actualmente, el artista presenta su nuevo material discográfico “Seco”, además de interpretar varios de los mayores éxitos de su carrera frente al público argentino.