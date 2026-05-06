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Futbol Internacional

¡Boca Juniors en problemas! Pierde ante Barcelona en Libertadores y también a otro arquero por lesión

Héctor Villalba celebra gol a Boca Juniors | AP
Associated Press (AP) 22:08 - 05 mayo 2026
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El conjunto Xeneize deja ir el liderato de Grupo al caer por la mínima en Guayaquil; Leandro Brey salió del juego lesionado

En un accidentado duelo de la Copa Libertadores en el que ambos equipos terminaron con 10 jugadores, Barcelona superó 1-0 a Boca Juniors.

Héctor Villalba definió el resultado a los 73 minutos tras finalizar un contragolpe que inició Jhonny Quiñónez.

Barcelona cortó una seguidilla de seis partidos sin ganar en la Libertadores y estrenó su casillero en el Grupo D. Boca Juniors quedó con seis puntos, los mismos que Universidad Católica y Cruzeiro, que chocarán el miércoles en Santiago.

La intensa lluvia que cayó en Guayaquil desde horas de la tarde dejó el campo de juego en malas condiciones.

Miguel Merentiel de Boca pelea el balón con Cristhian Baez de Barcelona | AP
Miguel Merentiel de Boca pelea el balón con Cristhian Baez de Barcelona | AP

Otro arquero lesionado

El arquero de los Xeneizes, Leandro Brey, salió de la cancha a los 20 minutos por una lesión en las costillas tras un choque con Byron Castillo.

Brey había defendido el arco de Boca después de la grave lesión que sufrió Agustín Marchesín en la rodilla derecha durante el partido ante Barcelona disputado el mes pasado en Buenos Aires. En su lugar ingresó Javier García, de 39 años, que sólo había jugado un partido con Boca en Libertadores (en 2022).

Su última aparición había sido en marzo de 2024 ante Racing Club.

Expulsiones para ambos equipos

Boca quedó con un jugador menos a los 33 cuando el volante Santiago Ascacíbar vio la tarjeta roja por una patada en la cabeza de Milton Céliz en la disputa de una pelota dividida.

El árbitro Carlos Betancur expulsa a Santiago Ascacibar | AP
El árbitro Carlos Betancur expulsa a Santiago Ascacibar | AP

En el descuento del primer tiempo, Céliz también fue expulsado por propinar un codazo a Leandro Paredes. Ambas acciones fueron señaladas tras la revisión del video por el árbitro Carlos Bentancur.

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