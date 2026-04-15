¡Se confirma lo peor! Boca Juniors da parte médico sobre lesión de Agustín Marchesín

En el partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y el Barcelona SC, el arquero Agustín Marchesín tuvo una inesperada lesión al minuto 13 de partido, donde pidió desesperadamente su cambio, levantando las alertas en La Bombonera.

El equipo argentino hizo oficial el parte médico del jugador anunciando lo peor: Marchesín presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Estará de baja alrededor de 6 a 9 meses, despidiéndose del resto de la temporada y de una posible convocatoria a la Copa del Mundo 2026.

Una baja sensible para Boca en plena temporada

Agustín Marchesín, portero con trayectoria en el futbol mexicano con Santos y América, que actualmente milita en Boca Juniors, equipo al que llegó a finales de enero del año 2025, donde se ha convertido en una de las piezas claves en el esquema del equipo Xeneize. Su baja representa un golpe duro para el equipo, ya que recientemente afrontan los primeros partidos tanto de Copa Libertadores como algunos partidos en la Liga Argentina.

Su regreso se espera que sea a finales del año 2026 o inicios de 2027, donde el equipo argentino estará atento a su recuperación mientras maneja la posibilidad de buscar un posible reemplazo o dejar a Leandro Brey bajo los 3 postes.

Agustín Marchesín saliendo lesionado en el Boca Juniors y Barcelona SC l AP

¿Qué tanto le afecta a Boca?

Actualmente, el equipo Xeneize se encuentra en la 4.ª plaza del Grupo A de la primera división argentina, estando a 4 puntos del líder de grupo, Vélez. Mientras que en su grupo de la Copa Libertadores tiene un paso relativamente ‘“sencillo”, donde enfrentará al Barcelona SC, Universidad Católica de Chile (el regreso de Fernando Gago a La Bombonera) y al Cruzeiro.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda tendrá que mantener el buen paso a pesar de sufrir una baja tan complicada como la de Agustín Marchesín, con vistas a que no vaya a afectar los resultados ya cosechados tanto en la liga local como en los torneos internacionales.